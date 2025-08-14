У Великій Британії продали найбільший термінал Європи, що приймає зріджений газ (LNG). Вартість угоди склала 1,5 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 2,04 мільярда доларів).

Хто купив найбільший термінал Європи?

Термінал Isle of Grain (Grain LNG) у National Grid спільно викупили приватна газова компанія Centrica та американська інвестиційна фірма Energy Capital Partners, повідомляє 24 Канал з посиланням на покупців.

Термінал Isle of Grain – це стратегічний актив, який забезпечуватиме енергетичну безпеку Великої Британії протягом багатьох десятиліть, надійно та доступно постачаючи енергію домогосподарствам і бізнесу по всій країні,

– заявив гендиректор Centrica Кріс О'Ші.

Тому його компанія, за словами гендиректора, хоче інвестувати в нього для реалізації подальших довгострокових проєктів. Об'єкт планують розвивати у напрямках, які допоможуть для енергетичного переходу. Зокрема, збираються:

збудувати теплову електростанцію;

провести бункерування;

здійснювати виробництво водню та аміаку..

Energy Capital Partners (ECP) є одним із найбільших приватних фірм, що володіють інфраструктурою природного газу в США.

З огляду на те що США стають світовим лідером з постачання недорогого LNG та зростає потреба у надійному постачанні газу у Великій Британії та Європі, ми вважаємо, що Grain LNG дедалі частіше розглядатимуть як критично важливу інфраструктуру для забезпечення місцевих ринків стабільною енергією,

– заявив президент Тайлер Рідер.

За словами покупців, термінал Grain LNG має великий потенціал:

100% його потужностей вже законтрактовано до 2029 року;

ще понад 70% – до 2038 року;

і понад 50% – до 2045 року.

Важливо! Потужність термінала Grain LNG складає 15 мільйонів тонн газу на рік. Він покриває до 20% газових потреб Великої Британії.