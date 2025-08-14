Кто купил самый большой терминал Европы?

Терминал Isle of Grain (Grain LNG) у National Grid совместно выкупили частная газовая компания Centrica и американская инвестиционная фирма Energy Capital Partners, сообщает 24 Канал со ссылкой на покупателей.

Терминал Isle of Grain – это стратегический актив, который будет обеспечивать энергетическую безопасность Великобритании в течение многих десятилетий, надежно и доступно поставляя энергию домохозяйствам и бизнесу по всей стране,

– заявил гендиректор Centrica Крис О'Ши.

Поэтому его компания, по словам гендиректора, хочет инвестировать в него для реализации дальнейших долгосрочных проектов. Объект планируют развивать в направлениях, которые помогут для энергетического перехода. В частности, собираются:

построить тепловую электростанцию;

провести бункеровку;

осуществлять производство водорода и аммиака.

Energy Capital Partners (ECP) является одним из крупнейших частных фирм, владеющих инфраструктурой природного газа в США.

Учитывая то, что США становятся мировым лидером по поставкам недорогого LNG и растет потребность в надежных поставках газа в Великобритании и Европе, мы считаем, что Grain LNG все чаще будут рассматривать как критически важную инфраструктуру для обеспечения местных рынков стабильной энергией,

– заявил президент Тайлер Ридер.

По словам покупателей, терминал Grain LNG имеет большой потенциал:

100% его мощностей уже законтрактовано до 2029 года;

еще более 70% – до 2038 года;

и более 50% – до 2045 года.

Важно! Мощность терминала Grain LNG составляет 15 миллионов тонн газа в год. Он покрывает до 20% газовых потребностей Великобритании.