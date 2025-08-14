Хто купив найбільший термінал Європи?

Термінал Isle of Grain (Grain LNG) у National Grid спільно викупили приватна газова компанія Centrica та американська інвестиційна фірма Energy Capital Partners, повідомляє 24 Канал з посиланням на покупців.

Термінал Isle of Grain – це стратегічний актив, який забезпечуватиме енергетичну безпеку Великої Британії протягом багатьох десятиліть, надійно та доступно постачаючи енергію домогосподарствам і бізнесу по всій країні,

– заявив гендиректор Centrica Кріс О'Ші.

Тому його компанія, за словами гендиректора, хоче інвестувати в нього для реалізації подальших довгострокових проєктів. Об'єкт планують розвивати у напрямках, які допоможуть для енергетичного переходу. Зокрема, збираються:

збудувати теплову електростанцію;

провести бункерування;

здійснювати виробництво водню та аміаку..

Energy Capital Partners (ECP) є одним із найбільших приватних фірм, що володіють інфраструктурою природного газу в США.

З огляду на те що США стають світовим лідером з постачання недорогого LNG та зростає потреба у надійному постачанні газу у Великій Британії та Європі, ми вважаємо, що Grain LNG дедалі частіше розглядатимуть як критично важливу інфраструктуру для забезпечення місцевих ринків стабільною енергією,

– заявив президент Тайлер Рідер.

За словами покупців, термінал Grain LNG має великий потенціал:

100% його потужностей вже законтрактовано до 2029 року;

ще понад 70% – до 2038 року;

і понад 50% – до 2045 року.

Важливо! Потужність термінала Grain LNG складає 15 мільйонів тонн газу на рік. Він покриває до 20% газових потреб Великої Британії.