TikTok Live – это не просто трансляции в реальном времени, а способ заработка для тысяч пользователей по всему миру. Сейчас прямые эфиры фактически создали отдельный сегмент заработка в соцсетях: кто-то ведет их часами, кто-то снимает лайв-реакции на тренды, а некоторые просто молча едят или спят под трансляцию.

Откуда вообще деньги?

Почему это работает и сколько на стримах зарабатывают тиктокеры, рассказывает 24 Канал. Начнем с того, что заработок в TikTok Live построен на системе подарков, которые зрители могут присылать автору трансляции.

За каждый подарок TikTok начисляет условное количество "бриллиантов", которые затем можно обменять на реальные деньги.

Справочно. 1 TikTok-коин (внутренняя валюта) – это ориентировочно 0,1 доллара. За 100 монет зритель может прислать, например, виртуальную розу или медведя. Тиктокер получит бриллианты, а потом сможет вывести средства (но с комиссией TikTok, которая составляет до 50%)

Сколько реально заработать?

Все зависит от ряда факторов, в частности, количества подписчиков времени трансляции, активности зрителей и, что важно – формата контента.

Рекордсмены зарабатывают 1000 – 3000 долларов в месяц только на прямых эфирах. Правда, это скорее исключение, чем правило. Для большинства новичков заработок колеблется в пределах 20 – 200 долларов в месяц, если они стабильно ведут эфиры.