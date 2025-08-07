Як тіктокери заробляють на прямих ефірах: вся правда про подарунки, донати і ботів
- TikTok Live дозволяє користувачам заробляти через систему подарунків, які конвертуються в діаманти, а потім в реальні гроші, з комісією TikTok до 50%.
- Заробіток залежить від кількості підписників, активності глядачів та формату контенту; можливі доходи від 20 до 3000 доларів на місяць.
TikTok Live – це не просто трансляції в реальному часі, а спосіб заробітку для тисяч користувачів по всьому світу. Наразі прямі ефіри фактично створили на окремий сегмент заробітку в соцмережах: хтось веде їх годинами, хтось знімає лайв-реакції на тренди, а дехто просто мовчки їсть або спить під трансляцію.
Звідки взагалі гроші?
Чому це працює і скільки на стрімах заробляють тіктокери, розповідає 24 Канал. Почнемо з того, що заробіток у TikTok Live побудований на системі подарунків, які глядачі можуть надсилати автору трансляції.
За кожен подарунок TikTok нараховує умовну кількість "діамантів", які потім можна обміняти на реальні гроші.
Довідково. 1 TikTok-коін (внутрішня валюта) – це орієнтовно 0,1 долара. За 100 монет глядач може надіслати, наприклад, віртуальну троянду або ведмедя. Тіктокер отримає діаманти, а потім зможе вивести кошти (але з комісією TikTok, яка становить до 50%)
Скільки реально заробити?
Все залежить від низки факторів, зокрема, кількості підписників часу трансляції, активності глядачів та, що важливо – формату контенту.
Рекордсмени заробляють 1000 – 3000 доларів на місяць тільки на прямих ефірах. Щоправа, це скоріше виключення, ніж правило. Для більшості новачків заробіток коливається в межах 20 – 200 доларів на місяць, якщо вони стабільно ведуть ефіри.
Чи є боти та навіщо вони потрібні
Так, боти є різні. Наприклад, боти-донатери – створені, щоби створювати ілюзію популярності (навіть імітують подарунки); боти-глядачі – штучно підвищують кількість учасників онлайн, щоб TikTok активніше просував ефір; боти-коментатори – ставлять питання, щоб ефір виглядав активнішим. Це сірий метод просування. TikTok офіційно забороняє штучне накручування, однак багато хто цим користується — особливо на початку шляху.