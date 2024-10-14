Сотни работников в обмен на ИИ: TikTok сокращает штат
14 октября 2024, 09:34Читати новину українською
Источник:Reuters
TikTok сокращает своих работников и постепенно заменяет их на искусственный интеллект. Говорится о штате модераторов контента.
TikTok сокращает штат
Компания сократила свое подразделение в Малайзии и, по информации источников Reuters, уволила около 700 работников. Несмотря на это официальная версия свидетельствует, что таких работников всего 500.
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Также TikTok и в дальнейшем будет внедрять ИИ в свою работу, поэтому стоит ожидать новых увольнений.
Напомним! На владельца соцсети, ByteDance, сейчас работает около 110 тысяч сотрудников в более чем 200 городах в мире.