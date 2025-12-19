Историческая сделка: TikTok продал подразделение в США за 14 миллиардов долларов

TikTok подписал соглашение о продаже своей американской структуры. Соглашение должно положить конец многолетней саге в вопросах китайской материнской компании TikTok и вопросам нацбезопасности.

Что известно о продаже подразделения TikTok?

TikTok продал подразделение совместному предприятию, контролируемом американскими инвесторами, пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

Сделка оценивает TikTok US примерно в 14 миллиардов долларов. Она положила бы конец многолетней саге, чтобы заставить китайскую материнскую компанию TikTok, ByteDance, продать американское подразделение местным владельцам, чтобы уменьшить беспокойство относительно национальной безопасности.

Известно, что сделка должна быть закрыта 22 января.

Oracle, Silver Lake и MGX из Абу-Даби вместе будут владеть 45% американской компании, которая будет называться TikTok USDS Joint Venture LLC.

вместе будут владеть 45% американской компании, которая будет называться TikTok USDS Joint Venture LLC. Почти треть компании будет принадлежать аффилированным лицам существующих инвесторов ByteDance, а почти 20% останется у ByteDance.

После закрытия сделки совместное предприятие в США будет действовать как независимая организация с полномочиями по защите данных в США, безопасности алгоритмов, модерации контента и обеспечения качества программного обеспечения, тогда как американские структуры TikTok global будут управлять глобальной совместимостью продуктов.

Предварительные договоренности США и Китая по TikTok