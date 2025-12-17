Совет директоров отклонил предложение Paramount Skydance, ссылаясь на отсутствие гарантий финансирования, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Предложение Paramount оценивает всю компанию в 108 миллиардов долларов и включает все активы, в частности кабельные сети, такие как CNN. Среди ключевых замечаний в Warner Bros выделяют следующее:

Paramount Skydance, Comcast, и Netflix соревнуются за приобретение Warner Bros., причем Paramount хочет купить всю компанию, а Comcast и Netflix заинтересованы в кино- и телебиблиотеке. Netflix даже пообещал выпускать фильмы студии в кинотеатрах, если ей удастся купить Warner Bros.

5 декабря Netflix объявил о покупке Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов, включая кино- и телевизионные студии HBO Max. Ожидалось, что сделка будет закрыта после отделения подразделения глобальных сетей WBD, Discovery Global, в новую публичную компанию в третьем квартале 2026 года.

Впоследствии кинематографисты призвали Конгресс США вмешаться, предупреждая о кризисе в Голливуде в случае слияния, из-за возможного влияния Netflix на рынок кинотеатров. Причина – опасения массовых увольнений и антимонопольные вопросы.

Через несколько дней Paramount Skydance предложила 108,4 миллиарда долларов за приобретение Warner Bros Discovery, пытаясь бросить вызов Netflix. Компания направила письмо Warner Bros, ставя под сомнение процесс продажи и обвиняя компанию в предварительном определении Netflix как победителя.