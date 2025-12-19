Історична угода: TikTok продав підрозділ в США за 14 мільярдів доларів

TikTok підписав угоду про продаж своєї американської структури. Угода має покласти край багаторічній сазі у питаннях китайської материнської компанії TikTok та питанням нацбезпеки.

Що відомо про продаж підрозділу TikTok?

TikTok продав підрозділ спільному підприємству, контрольованому американськими інвесторами, пише 24 Канал з посиланням на Axios.

Угода оцінює TikTok US приблизно в 14 мільярдів доларів. Вона поклала б край багаторічній сазі, щоб змусити китайську материнську компанію TikTok, ByteDance, продати американський підрозділ місцевим власникам, щоб зменшити занепокоєння щодо національної безпеки.

Відомо, що угода має бути закрита 22 січня.

Oracle, Silver Lake та MGX з Абу-Дабі разом володітимуть 45% американської компанії, яка називатиметься TikTok USDS Joint Venture LLC.

Майже третина компанії належатиме афілійованим особам існуючих інвесторів ByteDance, а майже 20% залишиться у ByteDance.

Після закриття угоди спільне підприємство в США діятиме як незалежна організація з повноваженнями щодо захисту даних у США, безпеки алгоритмів, модерації контенту та забезпечення якості програмного забезпечення, тоді як американські структури TikTok global керуватимуть глобальною сумісністю продуктів.

Попередні домовленості США і Китаю щодо TikTok