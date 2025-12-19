Історична угода: TikTok продав підрозділ в США за 14 мільярдів доларів
- TikTok продав свій американський підрозділ за 14 мільярдів доларів спільному підприємству, контрольованому американськими інвесторами.
- Oracle, Silver Lake та MGX з Абу-Дабі володітимуть 45% нової компанії TikTok USDS Joint Venture LLC, а угода повинна бути закрита 22 січня.
TikTok підписав угоду про продаж своєї американської структури. Угода має покласти край багаторічній сазі у питаннях китайської материнської компанії TikTok та питанням нацбезпеки.
Що відомо про продаж підрозділу TikTok?
TikTok продав підрозділ спільному підприємству, контрольованому американськими інвесторами, пише 24 Канал з посиланням на Axios.
Угода оцінює TikTok US приблизно в 14 мільярдів доларів. Вона поклала б край багаторічній сазі, щоб змусити китайську материнську компанію TikTok, ByteDance, продати американський підрозділ місцевим власникам, щоб зменшити занепокоєння щодо національної безпеки.
Відомо, що угода має бути закрита 22 січня.
- Oracle, Silver Lake та MGX з Абу-Дабі разом володітимуть 45% американської компанії, яка називатиметься TikTok USDS Joint Venture LLC.
- Майже третина компанії належатиме афілійованим особам існуючих інвесторів ByteDance, а майже 20% залишиться у ByteDance.
Після закриття угоди спільне підприємство в США діятиме як незалежна організація з повноваженнями щодо захисту даних у США, безпеки алгоритмів, модерації контенту та забезпечення якості програмного забезпечення, тоді як американські структури TikTok global керуватимуть глобальною сумісністю продуктів.
Попередні домовленості США і Китаю щодо TikTok
У вересні 2025 року стало відомо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про продаж TikTok американському інвестиційному консорціуму, що дозволяє продовжити роботу платформи на ринку США. Компанія Oracle та її співзасновник Ларрі Еллісон відіграватимуть важливу роль в угоді.
Вже у жовтні Китай погодився передати контроль над TikTok американським інвесторам, зберігаючи частку ByteDance менше ніж 20%.
Планувалося, що 19-річний Беррон Трамп очолить американську філію TikTok після продажу компанії, що підтримується колишнім менеджером соцмереж Трампа Джеком Адвентом.