От исправительной колонии до гостиницы в центре Киева: топ-5 самых дорогих объектов приватизации
- За семь лет реформы малой приватизации через систему Прозорро.Продажи было привлечено почти 21,8 миллиардов гривен, из которых 15,9 миллиардов получил государственный бюджет, а около 6 миллиардов – местные бюджеты.
- Самыми дорогими продажами стали отель "Днепр" за 1,1 миллиардов гривен и Калушская ТЭЦ за более 800 миллионов гривен; целом во время военного положения было привлечено более 11,2 млрд грн.
За семь лет действия реформы малой приватизации государство и общины привлекли почти 21,8 миллиардов гривен в бюджеты разных уровней через систему электронных аукционов Прозорро.Продажи.
Сколько получил бюджет?
Из этой суммы 15,9 миллиардов гривен получил государственный бюджет, еще около 6 миллиардов гривен – местные бюджеты, которые реализовали коммунальное имущество общин, сообщили в системе, передает 24 Канал.
С 2017 года состоялось почти 7,4 тысяч успешных онлайн-аукционов, где за активы соревновались более 18,6 тысяч участников.
Интересно. Конкуренция повысила среднюю цену лотов в 2,2 раза. В среднем на один лот претендовали трое желающих, но рекорд поставил недостроенный спецгараж в Киеве – за него боролись 48 участников, подняв цену более чем в 34 раза.
Самые дорогие продажи малой приватизации:
- Гостиница "Днепр" – 1,1 миллиардов гривен
- Калушская ТЭЦ – более 800 миллионов гривен
- Отель "Казацкий" – 400 миллионов гривен
- Львовская исправительная колония – 377,5 миллионов гривен
- Ивано-Франковский котельно-сварочный завод – 320,2 миллионов гривен
Подробнее об объектах?
Все эти объекты находились в государственной собственности, и два из них Фонд госимущества продал уже после начала полномасштабной войны. Всего во время военного положения удалось привлечь более 11,2 миллиардов гривен в государственный и местные бюджеты благодаря приватизации.
И.о. председателя ФГИУ Иванна Смачило подчеркнула, что даже небольшие объекты государственной собственности способны приносить значительный результат.
"Это означает реальные инвестиции в экономику и укрепление финансовой устойчивости Украины", – добавила она.
Справочно. К малой приватизации относят объекты стоимостью до 250 миллионов гривен, а большая приватизация охватывает активы дороже этой суммы. Все аукционы проходят исключительно в системе Прозорро.Продажи.