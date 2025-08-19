Від виправної колонії до готелю в центрі Києва: топ-5 найдорожчих об’єктів приватизації
- За сім років реформи малої приватизації через систему Прозорро.Продажі було залучено майже 21,8 мільярдів гривень, з яких 15,9 мільярдів отримав державний бюджет, а близько 6 мільярдів – місцеві бюджети.
- Найдорожчими продажами стали готель "Дніпро" за 1,1 мільярдів гривень та Калуська ТЕЦ за понад 800 мільйонів гривень; загалом під час воєнного стану було залучено понад 11,2 млрд грн.
За сім років дії реформи малої приватизації держава та громади залучили майже 21,8 мільярдів гривень до бюджетів різних рівнів через систему електронних аукціонів Прозорро.Продажі.
Скільки отримав бюджет?
З цієї суми 15,9 мільярдів гривень отримав державний бюджет, ще близько 6 мільярдів гривень – місцеві бюджети, які реалізували комунальне майно громад, повідомили в системі, передає 24 Канал.
Дивіться також Продаж держмайна приніс Україні більше коштів, ніж деякі країни-партнери
Від 2017 року відбулося майже 7,4 тисяч успішних онлайн-аукціонів, де за активи змагалися понад 18,6 тисяч учасників.
Цікаво. Конкуренція підвищила середню ціну лотів у 2,2 раза. У середньому на один лот претендували троє охочих, але рекорд поставив недобудований спецгараж у Києві – за нього боролися 48 учасників, піднявши ціну більш ніж у 34 рази.
Найдорожчі продажі малої приватизації:
- Готель "Дніпро" – 1,1 мільярдів гривень
- Калуська ТЕЦ – понад 800 мільйонів гривень
- Готель "Козацький" – 400 мільйонів гривень
- Львівська виправна колонія – 377,5 мільйонів гривень
- Івано-Франківський котельно-зварювальний завод – 320,2 мільйонів гривень
Детальніше про об'єкти?
Усі ці об’єкти перебували у державній власності, і два з них Фонд держмайна продав уже після початку повномасштабної війни. Загалом під час воєнного стану вдалось залучити понад 11,2 мільярдів гривень у державний та місцеві бюджети завдяки приватизації.
В.о. голови ФДМУ Іванна Смачило підкреслила, що навіть невеликі об'єкти державної власності здатні приносити значний результат.
"Це означає реальні інвестиції в економіку та зміцнення фінансової стійкості України", – додала вона.
Довідково. До малої приватизації відносять об’єкти вартістю до 250 мільйонів гривень, а велика приватизація охоплює активи дорожчі за цю суму. Усі аукціони проходять виключно в системі Прозорро.Продажі.