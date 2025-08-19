За сім років дії реформи малої приватизації держава та громади залучили майже 21,8 мільярдів гривень до бюджетів різних рівнів через систему електронних аукціонів Прозорро.Продажі.

Скільки отримав бюджет?

З цієї суми 15,9 мільярдів гривень отримав державний бюджет, ще близько 6 мільярдів гривень – місцеві бюджети, які реалізували комунальне майно громад, повідомили в системі, передає 24 Канал.

Дивіться також Продаж держмайна приніс Україні більше коштів, ніж деякі країни-партнери

Від 2017 року відбулося майже 7,4 тисяч успішних онлайн-аукціонів, де за активи змагалися понад 18,6 тисяч учасників.

Цікаво. Конкуренція підвищила середню ціну лотів у 2,2 раза. У середньому на один лот претендували троє охочих, але рекорд поставив недобудований спецгараж у Києві – за нього боролися 48 учасників, піднявши ціну більш ніж у 34 рази.

Найдорожчі продажі малої приватизації:

Готель "Дніпро" – 1,1 мільярдів гривень

Калуська ТЕЦ – понад 800 мільйонів гривень

Готель "Козацький" – 400 мільйонів гривень

Львівська виправна колонія – 377,5 мільйонів гривень

Івано-Франківський котельно-зварювальний завод – 320,2 мільйонів гривень

Детальніше про об'єкти?

Усі ці об’єкти перебували у державній власності, і два з них Фонд держмайна продав уже після початку повномасштабної війни. Загалом під час воєнного стану вдалось залучити понад 11,2 мільярдів гривень у державний та місцеві бюджети завдяки приватизації.

В.о. голови ФДМУ Іванна Смачило підкреслила, що навіть невеликі об'єкти державної власності здатні приносити значний результат.

"Це означає реальні інвестиції в економіку та зміцнення фінансової стійкості України", – додала вона.

Довідково. До малої приватизації відносять об’єкти вартістю до 250 мільйонів гривень, а велика приватизація охоплює активи дорожчі за цю суму. Усі аукціони проходять виключно в системі Прозорро.Продажі.