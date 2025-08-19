Сколько получил бюджет?

Из этой суммы 15,9 миллиардов гривен получил государственный бюджет, еще около 6 миллиардов гривен – местные бюджеты, которые реализовали коммунальное имущество общин, сообщили в системе, передает 24 Канал.

С 2017 года состоялось почти 7,4 тысяч успешных онлайн-аукционов, где за активы соревновались более 18,6 тысяч участников.

Интересно. Конкуренция повысила среднюю цену лотов в 2,2 раза. В среднем на один лот претендовали трое желающих, но рекорд поставил недостроенный спецгараж в Киеве – за него боролись 48 участников, подняв цену более чем в 34 раза.

Самые дорогие продажи малой приватизации:

Гостиница "Днепр" – 1,1 миллиардов гривен

Калушская ТЭЦ – более 800 миллионов гривен

Отель "Казацкий" – 400 миллионов гривен

Львовская исправительная колония – 377,5 миллионов гривен

Ивано-Франковский котельно-сварочный завод – 320,2 миллионов гривен

Подробнее об объектах?

Все эти объекты находились в государственной собственности, и два из них Фонд госимущества продал уже после начала полномасштабной войны. Всего во время военного положения удалось привлечь более 11,2 миллиардов гривен в государственный и местные бюджеты благодаря приватизации.

И.о. председателя ФГИУ Иванна Смачило подчеркнула, что даже небольшие объекты государственной собственности способны приносить значительный результат.

"Это означает реальные инвестиции в экономику и укрепление финансовой устойчивости Украины", – добавила она.

Справочно. К малой приватизации относят объекты стоимостью до 250 миллионов гривен, а большая приватизация охватывает активы дороже этой суммы. Все аукционы проходят исключительно в системе Прозорро.Продажи.