Лучшие цитаты об успехе, которые вдохновляют: 100 мотивирующих высказываний великих людей

Мы подобрали для вас 100 мотивирующих цитат, фраз и высказываний на каждый день, которые помогут достичь поставленных целей и преодолеть препятствия на своем пути.

Иногда нам всем нужно услышать правильные слова в нужный момент. Если точно их подобрать, то можно помочь человеку увидеть ситуацию под другим углом и достичь цели. Держите подборку мотивирующих цитат от успешных людей.

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Сначала делайте то, что нужно. Тогда – то, что возможно. Только тогда вы увидите, что делаете невозможное.

Св. Франциск Ассизский

Для мудрого человека ничто не является более тяжелым и ничто не вызывает большего беспокойства, чем необходимость тратить на ненужное больше времени, чем нужно.

Платон

Лучший метод, чтобы начать что-то делать – перестать говорить и начать делать.

Уолт Дисней

Ваш мозг может абсолютно все. Нужно только убедить себя в этом. Руки не осознают, что они не умеют отжиматься, ноги не осознают, что они слабые. Это знает мозг. Если вы убедите себя, что вы можете все, вы действительно все сможете.

Роберт Кийосаки

Если вы верите, что вы можете все, вы действительно все сможете / Фото Рixabay

От жизни вы получаете только то, что просите. Не бойтесь просить больше.

Опра Уинфри

Постоянное стремление быть лучшим является обязанностью человека. Это уже награда. Все остальное в Божьих руках.

Махатма Ганди

Счастливый человек настолько доволен настоящим, что у него нет времени думать о будущем.

Альберт Эйнштейн

Вы не должны останавливаться, даже если что-то может идти не так, как бы хотелось.

Майкл Джордан

Нужно верить в себя и свои способности! Без рациональной уверенности в своих силах, невозможно быть успешным и счастливым.

Норман Винсент Пил

Мы не знаем, кем мы можем быть, мы только знаем, кто мы есть.

Уильям Шекспир

Другие роли заняты, поэтому будьте собой.

Оскар Уайльд

Ничего не достигнет в жизни тот, у кого нет смелости рисковать.

Мухаммед Али

Планы – ничто, планирование – все.

Дуайт Д. Эйзенхауэр

Изменения – основа жизни. Будущее пропустят те, кто смотрит только в прошлое или только на настоящее.

Джон Ф. Кеннеди

Совершенствование – это изменения, быть совершенным – значит меняться постоянно.

Уинстон Черчилль

Лучше промолчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.

Марк Твен

Разум никогда не иссякает, учась.

Леонардо да Винчи

Планы – ничто, планирование – все / Фото Unsplash

Не заслуживает жизни тот, кто не ценит ее.

Леонардо да Винчи

От ваших собственных решений зависит ваше благополучие.

Джон Д. Рокфеллер

Чтобы научиться многому, нужно браться сразу за немногое.

Джон Локк

Краеугольными камнями нашей человечности являются любовь и работа.

Зигмунд Фрейд

Первое правило: Никогда не теряйте деньги. Второе правило: Никогда не забывайте первое правило.

Уоррен Баффет

Когда человек перестает меняться, он умирает, а похороны – просто формальность.

Генри Форд

Я могу ошибаться, поэтому за свои убеждения я никогда не отдам жизнь.

Бертран Рассел

Наши сегодняшние сомнения – единственный предел наших завтрашних свершений.

Франклин Д. Рузвельт

Успех оценит тот, кто ним не пресыщен. Жаждущий больше оценит нектар.

Эмили Дикинсон

Это имеет значение, если вы не сдаетесь.

Стивен Хокинг

Реально все, что можно представить.

Пабло Пикассо

Умные люди не в правительстве. Бизнес похитил бы их, если бы они там были.

Рональд Рейган

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Самая важная вещь в жизни – завтрашний день. Он приходит в полночь. Он надеется, что со вчерашнего дня мы хоть чему-то научились.

Джон Уэйн

Во власть судьбы верят только несчастные. Счастливые мира сего все успехи, которых они достигают, приписывают самим себе.

Джонатан Свифт

Разум человека способен достичь того, что может осознать и во что он может поверить.

Наполеон Хилл

Счастливые мира сего все успехи приписывают самим себе / Фото Рexels

Желайте ценностей успеха, а не самого успеха.

Альберт Эйнштейн

Мой успех – это результат того, что я никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других.

Флоренс Найтингейл

Я пропустил более 9000 бросков и проиграл почти 300 игр за период своей карьеры. Мне не раз доверяли сделать финальный победный бросок, и я промахивался. Я терпел поражение снова, и снова, и снова. И именно поэтому я достиг успеха.

Майкл Джордан

Начать действовать – это самое сложное, все остальное зависит только от настойчивости.

Амелия Эрхарт

Жизнь – это то, что с тобой происходит, пока ты планируешь будущее.

Джон Леннон

Логика может провести от пункта "А" до пункта "Б", а воображение – куда угодно.

Альберт Эйнштейн

Через 20 лет вы будете больше разочарованы тем, что не сделали, чем тем, что сделали. Поэтому отчаливайте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в парусе. Двигайтесь вперед, действуйте, открывайте!

Марк Твен

Не следует проживать неосмысленную жизнь.

Сократ

Основная часть успеха – это появиться в нужном месте в нужное время.

Вуди Аллен

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью.

Стив Джобс

Победа – это еще не все, нужно постоянное желание побеждать.

Винс Ломбарди

Организованное знание – это наука, организованное жизнь – это мудрость.

Иммануил Кант

Нет слова "невозможно" в моем словаре.

Наполеон Бонапарт

Вы не сможете пересечь океан, если не решитесь отчалить от берега.

Христофор Колумб

Нет ничего невозможного / Фото Unsplash

Свобода ничего не стоит, если она не предполагает свободу ошибаться.

Махатма Ганди

Или день управляет вами или вы управляете вашим днем.

Джим Рон

Если вы думаете, что можете, – вы правы, если вы думаете, что не можете, – вы тоже правы.

Генри Форд

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Два важнейших дня в жизни: день, когда мы появились на свет, и день, когда поняли зачем.

Марк Твен

Недостаточно только иметь знания – их надо уметь использовать. Недостаточно только хотіть – надо действовать.

Иоганн Вольфганг фон Гете

Огромный успех – лучшая месть.

Фрэнк Синатра

Говорят, что мотивации хватает ненадолго. Но то же самое происходит и с душем, поэтому и следует его принимать ежедневно.

Зиг Зиглар

Есть только один путь, чтобы избежать критики: ничего не делать, ничего не говорить и быть никем.

Аристотель

Человек, которым вам следует быть – это только тот человек, которым вы сами хотите быть.

Ральф Голди Эмерсон

Идите уверенно к своей мечте. Живите так, как сами захотели.

Генри Дэвид Торо

Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем надеяться на отличный.

Уоррен Баффетт

Некоторые вещи могут привлечь ваше внимание, но лучше сосредоточьтесь на тех, которые касаются вашего сердца.

Индийская мудрость

Только поверив, что вы можете – и вы уже на полпути к цели.

Теодор Рузвельт

Не следует обвинять ребенка в том, что он боится темноты. Настоящее горе – это когда взрослый человек боится света.

Платон

Начните говорить "не знаю", и это уже будет прогресс.

Моисей Маймонид

Только поверив, что вы можете – и вы уже на полпути к цели / Фото Unsplash

Начните с того места, где вы находитесь. Используйте то, что у вас есть, и делайте все, что в ваших силах.

Артур Эш

Когда я был пятилетним, мама всегда говорила мне, что главное в жизни – счастье. Когда я стал школьником, меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту. Я ответил "счастливым человеком". Мне сказали, что я не понял задание, а я сказал, что они не понимают жизнь.

Джон Леннон

Упади семь раз, поднимись восемь.

Японская поговорка

Когда закрылись одни двери, открываются другие, но мы этого часто не замечаем, уставившись в закрытые двери.

Хелен Келлер

Во всем есть что-то хорошее, но не каждый способен это увидеть.

Конфуций

Как замечательно, что не нужно ждать, чтобы начать делать мир лучше.

Анна Франк

Когда я становлюсь свободным от того, кто я есть, я становлюсь тем, кем могу быть.

Лао Цзы

Ваш счастье зависит от ваших действий и решений.

Джон Д. Рокфеллер

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Понимание цели – отправная точка всех достижений.

Уильям Клемент Стоун

Мы есть то, о чем мы думаем.

Эрл Найтингейл

Я не являюсь заложником обстоятельств, я являюсь результатом моих решений.

Стивен Кови

Наилучший момент, чтобы посадить дерево, был двадцать лет назад. Следующий – сегодня.

Китайская пословица

Все дети являются художниками. Суть в том, чтобы остаться художником, когда взрослеешь.

Пабло Пикассо

Я не провалил задание. Просто я изобрел 100 способов сделать его неправильно.

Бенджамин Франклин

Поражение – не поражение, если вы его не признали.

Брюс Ли

Поражение – не поражение, если вы его не признали / Фото Unsplash

Неудача – это только возможность начать сначала, но уже более мудро.

Генри Форд

Лучше умереть от восторга, чем от скуки.

Винсент Ван Гог

Быстрее учишься в трех ситуаціях: до 7 лет, на тренингах, и когда тебя загнали в угол.

Стивен Кови

Люди не будут помнить, что ты говорил или ты делал, но никогда не забудут, что ты заставил их почувствовать.

Майя Енджелоу

Если хотите построить корабль, не надо собирать людей, планировать, вынимать инструменты. Нужно заразить людей идеей бесконечного моря. Тогда они сами построят корабль.

Антуан де Сент-Экзюпери

Не важно, насколько медленно ты движешься, важно, что ты не останавливаешься.

Конфуций

Чтобы повести людей за собой, иди за ними.

Лао Цзы

Помните, что иногда не преуспеть – тоже большая удача.

Далай Лама

Всегда выбирайте самый трудный путь – на нем вы не встретите конкурентов.

Шарль де Голль

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Одна хорошо выполненная задача стоит полсотни наполовину выполненных.

Стив Форбс

Счастье – не получают. Счастье зависит от действий.

Далай Лама

Если вам предлагают место на космическом корабле, не спрашивайте, что за место! Просто займите его.

Шерил Сэндберг

Сначала определите свою цель. Затем соберите средства для ее достижения: мудрость, деньги, методы и материалы. Наконец используйте все свои инструменты для достижения цели.

Аристотель

Если нет ветра, беритесь за весла.

Латинская пословица

Всегда помните о том, что ваше собственное решение добиться успеха намного важнее всего остального.

Авраам Линкольн

Счастье – не получают. Счастье зависит от действий / Фото Unsplash

Успех – это умение шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма.

Уинстон Черчилль

Меня часто спрашивают: "Как ты делаешь все дела за пятнадцать минут?". Я отвечаю: "Это легко. Не следует терять ни секунды".

Ричард Брэнсон

Нужно верить, что талант нам дается для чего-то и что его нужно зачем-то использовать.

Мария Склодовская-Кюри

Если ваш внутренний голос говорит, что вы не умеете рисовать – рисуйте как можно больше, тогда этот голос умолкнет.

Винсент Ван Гог

Если знать "зачем", то всегда найдется "как".

Джордан Белфор

Я знал немало талантливых людей – они до конца жизни оставались на берегу и спрашивали себя: "Смогу ли я".

Андре Моруа. Письма к незнакомке

Только настойчивость отличает успешных предпринимателей от неудачников.

Стивен Джобс