Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Электрокары более подвержены проблемам: назвали ТОП-15 самых надежных авто 2025 года
10 декабря, 09:10
3

Электрокары более подвержены проблемам: назвали ТОП-15 самых надежных авто 2025 года

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Toyota возглавила рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2025 года по версии Consumer Reports.
  • Электромобили оказались менее надежными, чем гибриды и автомобили на бензине, согласно исследованию CR.

Toyota вернула себе первое место в списке самых надежных автомобильных брендов по версии Consumer Reports в 2025 году. Кроме этого, CR обнаружила меньше проблем с гибридами и автомобилями на бензине, чем с электромобилями.

Какие авто самые надежные?

Журнал Consumer Reports проводит опрос своих читателей об автомобилях, которыми они владеют, и о проблемах, с которыми они столкнулись, пишет 24 Канал со ссылкой на Market Watch.

Смотрите также Какие подержанные авто самые популярные на территории Украины

Всего в ТОП-15 самых надежных авто вошли:

  1. Toyota (66 баллов по 100-балльной шкале надежности);
  2. Subaru (63 балла);
  3. Lexus (60 баллов);
  4. Honda (59 баллов);
  5. BMW (58 баллов);
  6. Nissan (57 баллов);
  7. Acura (54 балла);
  8. Buick (51 балл);
  9. Tesla (50 баллов);
  10. KIA (49 баллов);
  11. Ford (48 баллов);
  12. Hyundai (48 баллов);
  13. Audi (44 балла);
  14. Mazda (43 балла);
  15. Volvo (42 балла).

Некоторые бренды, такие как Dodge, Infiniti и Porsche, вообще не отображаются в рейтингах, поскольку недостаточное количество владельцев CR приобрела их для того, чтобы журнал имел данные о надежности.

Какие советы дают по покупке авто?

CR обновляет один из старейших советов в мире покупок автомобилей на 2025 год – если вы хотите избежать проблем с надежностью, не покупайте абсолютно новую или переработанную модель.

Даже экземпляры новой модели второго года могут иметь проблемы. Когда автомобиль имеет низкий балл в первый год, иногда его автопроизводителю нужно больше времени для решения проблем,
– пишет CR.

Mazda CX-70 и CX-90, отмечает журнал, "остаются ненадежными не первый год, как и Cadillac Lyriq , Chevrolet Blazer EV и Colorado, а также GMC Canyon".

Как и следовало ожидать, автопроизводители достаточно хорошо справляются с созданием автомобилей на бензиновом двигателе, поскольку некоторые из них имеют столетний опыт в этой области. Электромобили и гибридные автомобили с подзарядкой от сети – это более новые технологии, которые более подвержены проблемам.

Однако гибридные модели, которые не требуют подключения к сети, продолжают оставаться надежным выбором, который также обычно обеспечивает отличную экономию топлива,
– пишут в CR.

Что известно о рынке авто в Украине?

  • В ноябре 2025 года украинцы приобрели 8,3 тыс. новых легковых авто, что на 58% больше, чем в ноябре 2024 года. Самой популярной маркой авто стала китайская BYD с 1 615 единицами, а бестселлером месяца – RENAULT Duster.

  • Суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине в октябре 2025 года достиг рекордных 13,3 тысячи авто, что на 99,8% больше по сравнению с октябрем 2024 года. Наибольшую долю в украинском парке электрокаров занимают Tesla с 20,2%, Nissan с 18%, и Volkswagen с 12,4%.