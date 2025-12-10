Електрокари більш схильні до проблем: назвали ТОП-15 найнадійніших авто 2025 року

Toyota повернула собі перше місце у списку найнадійніших автомобільних брендів за версією Consumer Reports у 2025 році. Окрім цього, CR виявила менше проблем з гібридами та автомобілями на бензині, ніж з електромобілями.

Які авто найнадійніші?

Журнал Consumer Reports проводить опитування своїх читачів про автомобілі, якими вони володіють, та про проблеми, з якими вони зіткнулися, пише 24 Канал з посиланням на Market Watch.

Загалом до ТОП-15 найнадійніших авто увійшли:

Toyota (66 балів за 100-бальною шкалою надійності); Subaru (63 бали); Lexus (60 балів); Honda (59 балів); BMW (58 балів); Nissan (57 балів); Acura (54 бали); Buick (51 бал); Tesla (50 балів); KIA (49 балів); Ford (48 балів); Hyundai (48 балів); Audi (44 бали); Mazda (43 бали); Volvo (42 бали).

Деякі бренди, такі як Dodge, Infiniti та Porsche, взагалі не відображаються в рейтингах, оскільки недостатня кількість власників CR придбала їх для того, щоб журнал мав дані про надійність.

Які поради дають щодо купівлі авто?

CR оновлює одну з найстаріших порад у світі покупок автомобілів на 2025 рік – якщо ви хочете уникнути проблем із надійністю, не купуйте абсолютно нову або перероблену модель.

Навіть екземпляри нової моделі другого року можуть мати проблеми. Коли автомобіль має низький бал у перший рік, іноді його автовиробнику потрібно більше часу для вирішення проблем,

– пише CR.

Mazda CX-70 та CX-90, зазначає журнал, "залишаються ненадійними не перший рік, як і Cadillac Lyriq , Chevrolet Blazer EV та Colorado, а також GMC Canyon".

Як і слід було очікувати, автовиробники досить добре справляються зі створенням автомобілів на бензиновому двигуні, оскільки деякі з них мають столітній досвід у цій галузі. Електромобілі та гібридні автомобілі з підзарядкою від мережі – це новіші технології, які більш схильні до проблем.

Однак гібридні моделі, які не потребують підключення до мережі, продовжують залишатися надійним вибором, який також зазвичай забезпечує відмінну економію палива,

– пишуть у CR.

