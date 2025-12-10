Електрокари більш схильні до проблем: назвали ТОП-15 найнадійніших авто 2025 року
- Toyota очолила рейтинг найнадійніших автомобільних брендів 2025 року за версією Consumer Reports.
- Електромобілі виявилися менш надійними, ніж гібриди та автомобілі на бензині, згідно з дослідженням CR.
Toyota повернула собі перше місце у списку найнадійніших автомобільних брендів за версією Consumer Reports у 2025 році. Окрім цього, CR виявила менше проблем з гібридами та автомобілями на бензині, ніж з електромобілями.
Які авто найнадійніші?
Журнал Consumer Reports проводить опитування своїх читачів про автомобілі, якими вони володіють, та про проблеми, з якими вони зіткнулися, пише 24 Канал з посиланням на Market Watch.
Загалом до ТОП-15 найнадійніших авто увійшли:
- Toyota (66 балів за 100-бальною шкалою надійності);
- Subaru (63 бали);
- Lexus (60 балів);
- Honda (59 балів);
- BMW (58 балів);
- Nissan (57 балів);
- Acura (54 бали);
- Buick (51 бал);
- Tesla (50 балів);
- KIA (49 балів);
- Ford (48 балів);
- Hyundai (48 балів);
- Audi (44 бали);
- Mazda (43 бали);
- Volvo (42 бали).
Деякі бренди, такі як Dodge, Infiniti та Porsche, взагалі не відображаються в рейтингах, оскільки недостатня кількість власників CR придбала їх для того, щоб журнал мав дані про надійність.
Які поради дають щодо купівлі авто?
CR оновлює одну з найстаріших порад у світі покупок автомобілів на 2025 рік – якщо ви хочете уникнути проблем із надійністю, не купуйте абсолютно нову або перероблену модель.
Навіть екземпляри нової моделі другого року можуть мати проблеми. Коли автомобіль має низький бал у перший рік, іноді його автовиробнику потрібно більше часу для вирішення проблем,
– пише CR.
Mazda CX-70 та CX-90, зазначає журнал, "залишаються ненадійними не перший рік, як і Cadillac Lyriq , Chevrolet Blazer EV та Colorado, а також GMC Canyon".
Як і слід було очікувати, автовиробники досить добре справляються зі створенням автомобілів на бензиновому двигуні, оскільки деякі з них мають столітній досвід у цій галузі. Електромобілі та гібридні автомобілі з підзарядкою від мережі – це новіші технології, які більш схильні до проблем.
Однак гібридні моделі, які не потребують підключення до мережі, продовжують залишатися надійним вибором, який також зазвичай забезпечує відмінну економію палива,
– пишуть у CR.
Що відомо про ринок авто в Україні?
У листопаді 2025 року українці придбали 8,3 тис. нових легкових авто, що на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року. Найпопулярнішою маркою авто стала китайська BYD з 1 615 одиницями, а бестселером місяця – RENAULT Duster.
Сумарний обсяг сегмента легкових електромобілів в Україні у жовтні 2025 року досяг рекордних 13,3 тисячі авто, що на 99,8% більше порівняно з жовтнем 2024 року. Найбільшу частку в українському парку електрокарів займають Tesla з 20,2%, Nissan з 18%, і Volkswagen з 12,4%.