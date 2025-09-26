Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым официально одобрил продажу социальной платформы TikTok американскому инвестиционному консорциуму.

TikTok остается в США?

Об этом стало известно во время трансляции из Белого дома, передает 24 Канал. По словам Трампа, соглашение получило согласие со стороны лидера Китая Си Цзиньпина.

Это означает, что TikTok сможет и в дальнейшем функционировать на американском рынке, где ранее он уже был временно заблокирован по решению Верховного суда.

TikTok необходим для малого бизнеса, это мощный инструмент рекламы. Кроме того, он помог нам достучаться до молодой аудитории во время кампании,

- отметил Трамп.

Заметьте. Пока что точный состав инвесторов, которые будут владеть TikTok, не раскрывают. Однако глава Белого дома заявил, что компания Oracle и ее соучредитель Ларри Эллисон "будут играть очень большую роль", особенно в вопросах безопасности и защиты данных.

Что известно о соглашении?

Как сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс, стоимость сделки составляет 14 миллиардов долларов, и она гарантирует, что американская сторона фактически будет контролировать алгоритмы TikTok.

Это вопрос не только бизнеса – это вопрос национальной безопасности. Мы защитим данные наших граждан и не позволим иностранной пропаганде влиять на платформу,

- заявил Вэнс.

Что этому предшествовало?