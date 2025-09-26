Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким офіційно схвалив продаж соціальної платформи TikTok американському інвестиційному консорціуму.

TikTok залишається у США?

Про це стало відомо під час трансляції з Білого дому, передає 24 Канал. За словами Трампа, угода отримала згоду з боку лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Це означає, що TikTok зможе й надалі функціонувати на американському ринку, де раніше його вже було тимчасово заблоковано за рішенням Верховного суду.

TikTok необхідний для малого бізнесу, це потужний інструмент реклами. Крім того, він допоміг нам достукатися до молодої аудиторії під час кампанії,

— зазначив Трамп.

Зауважте. Поки що точний склад інвесторів, які володітимуть TikTok, не розкривають. Однак глава Білого дому заявив, що компанія Oracle та її співзасновник Ларрі Еллісон "відіграватимуть дуже велику роль", особливо в питаннях безпеки та захисту даних.

Що відомо про угоду?

Як повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, вартість угоди становить 14 мільярдів доларів, і вона гарантує, що американська сторона фактично контролюватиме алгоритми TikTok.

Це питання не тільки бізнесу – це питання національної безпеки. Ми захистимо дані наших громадян і не дозволимо іноземній пропаганді впливати на платформу,

— заявив Венс.

Що цьому передувало?