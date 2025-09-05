Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении в ближайшее время ввести существенные пошлины на импорт полупроводников для компаний, которые откажутся переносить производство в Соединенные Штаты.

Трамп имел встречу с топ-менеджерами?

В то же время он пообещал исключения для бизнесов, активно инвестируют в страну, в частности для Apple, сообщает CNBC, передает 24 Канал. Об этом Трамп сказал во время ужина в Белом доме, где собрались более двух десятков топ-менеджеров технологических компаний.

Среди участников были гендиректор Apple Тим Кук, соучредитель Meta Марк Цукерберг и руководитель Oracle Сафра Кац. Президент подчеркнул, что компании, которые уже строят или планируют заводы в США, не попадут под действие тарифов.

Что известно о пошлинах на чипы?

Еще в августе Трамп озвучивал планы по 100% пошлин на импорт чипов, но с исключениями для локализованного производства. В ответ Apple анонсировала новые инвестиции на 100 миллиардов долларов в производственные проекты в США, расширив ранее объявленный пакет в 500 миллиардов долларов.

Во время ужина Трамп отметил, что Кук "будет в выигрышной позиции", если тарифы вступят в силу.

Справочно. Вашингтон уже несколько лет пытается вернуть цепочки поставок полупроводников в страну. С 2020 года такие корпорации, как TSMC и Samsung, объявили об инвестициях на сотни миллиардов долларов в строительство американских заводов, поэтому они также могут рассчитывать на исключения.

Кто поддержал Трампа?

Хотя окончательных деталей тарифной политики пока нет, другие участники ужина, в частности Сэм Альтман (OpenAI) и Сергей Брин (Google), выразили поддержку про-бизнесовым инициативам Трампа и его фокуса на развитии искусственного интеллекта.

Илон Маск, глава Tesla, лично не посетил мероприятие, но подтвердил, что получил приглашение и пришлет своего представителя. Перед ужином первая леди Мелания Трамп подчеркнула важность внедрения ИИ в образовании и призвала к его ответственному использованию.

Что этому предшествовало?