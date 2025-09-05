Результаты ужина с Цукербергом и Куком: Трамп обещает значительные пошлины на чипы
- Президент Трамп планирует ввести значительные пошлины на импорт полупроводников для компаний, которые не переносят производство в США, но предусматривает исключения для бизнесов, которые активно инвестируют в страну.
- Во время ужина в Белом доме, где присутствовали топ-менеджеры технологических компаний, обсуждались вопросы локализации производства и поддержка про-бизнесовых инициатив, включая развитие искусственного интеллекта.
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении в ближайшее время ввести существенные пошлины на импорт полупроводников для компаний, которые откажутся переносить производство в Соединенные Штаты.
Трамп имел встречу с топ-менеджерами?
В то же время он пообещал исключения для бизнесов, активно инвестируют в страну, в частности для Apple, сообщает CNBC, передает 24 Канал. Об этом Трамп сказал во время ужина в Белом доме, где собрались более двух десятков топ-менеджеров технологических компаний.
Среди участников были гендиректор Apple Тим Кук, соучредитель Meta Марк Цукерберг и руководитель Oracle Сафра Кац. Президент подчеркнул, что компании, которые уже строят или планируют заводы в США, не попадут под действие тарифов.
Что известно о пошлинах на чипы?
Еще в августе Трамп озвучивал планы по 100% пошлин на импорт чипов, но с исключениями для локализованного производства. В ответ Apple анонсировала новые инвестиции на 100 миллиардов долларов в производственные проекты в США, расширив ранее объявленный пакет в 500 миллиардов долларов.
Во время ужина Трамп отметил, что Кук "будет в выигрышной позиции", если тарифы вступят в силу.
Справочно. Вашингтон уже несколько лет пытается вернуть цепочки поставок полупроводников в страну. С 2020 года такие корпорации, как TSMC и Samsung, объявили об инвестициях на сотни миллиардов долларов в строительство американских заводов, поэтому они также могут рассчитывать на исключения.
Кто поддержал Трампа?
Хотя окончательных деталей тарифной политики пока нет, другие участники ужина, в частности Сэм Альтман (OpenAI) и Сергей Брин (Google), выразили поддержку про-бизнесовым инициативам Трампа и его фокуса на развитии искусственного интеллекта.
Илон Маск, глава Tesla, лично не посетил мероприятие, но подтвердил, что получил приглашение и пришлет своего представителя. Перед ужином первая леди Мелания Трамп подчеркнула важность внедрения ИИ в образовании и призвала к его ответственному использованию.
Что этому предшествовало?
- Вскоре стало известно, что Apple инвестирует 100 миллиардов долларов в "Программу американского производства", увеличивая обязательства до 600 миллиардов долларов за четыре года.
- США приобретут 10% акций Intel, конвертируя государственные гранты в долю в капитале компании. Что не предусматривает оплаты за акции, стоимостью примерно 11 миллиардов долларов.
- Речь идет о покупке 433,3 миллиона акций Intel за 8,9 миллиарда долларов. Таким образом Intel получит 10 миллиардов долларов на новые мощности.