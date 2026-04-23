33 тысячи за разрешение и бюрократия: почему иностранцы не едут работать в Украину

На рынке труда в Украине углубляется кадровый голод, помочь ослабить который могла бы трудовая миграция. Однако существует ряд факторов, которые затрудняют привлечение иностранных работников.

Что препятствует трудовой миграции в Украину?

Легализовать одного иностранного работника в Украине суммарно стоит более тысячи долларов, а процесс может растянуться на длительное время. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Смотрите также Вернутся не все: что делает Украину непривлекательной для более 5 миллионов беженцев

По словам эксперта, больше всего при трудоустройстве иностранца работодатель должен заплатить за разрешение от Государственного центра занятости. Его стоимость зависит от срока действия и привязана к размеру прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января 2026 года – 3 328 гривен).

Разрешение взять на работу иностранца в этом году стоит:

на период до 6 месяцев – 9 984 гривны ;

; от 6 месяцев до 1 года – 16 640 гривен ;

; от 1 до 2 лет – 26 624 гривны ;

; от 2 до 3 лет – 33 280 гривен.

Отдельно придется оплатить за временный вид на жительство в Украине – около 1,5 тысячи гривен, рабочую визу типа D – от от 65 до 300 долларов (в зависимости от страны происхождения иностранца). Дополнительными будут расходы на переводы, нотариуса, медицинскую страховку и юридическое сопровождение. В итоге трудоустройство одного иностранца будет стоить около 1 500 долларов.

Василий Воскобойник Председатель ОО "Офис миграционной политики", президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству В Украине подход очень простой: государство должно заработать. Поэтому мы ставим высокий барьер для входа людей на рынок труда. А что там будет дальше? На самом деле на экономику Украины это не очень и влияет. Если посмотреть, за 2025 год выдано или продлено действие только 9,5 тысячи разрешений на трудоустройство.

По сравнению с соседними Польшей и Чехией, куда мигрировали на работу сотни тысяч украинцев, вход на рынок труда в Украине значительно сложнее. Этому способствуют административные и логистические барьеры.

Как отмечает эксперт Василий Воскобойник, несмотря на достаточно быстрый срок оформления разрешения на трудоустройство (до 7 рабочих дней), ожидание на получение рабочей визы может длиться до 6 месяцев и даже дольше.

Заметим! Административный сбор за разрешение на работу не взимают с иностранцев, которые подали заявление о признании лицом без гражданства, получат статус беженцев, участвовали в защите Украины от российской агрессии, учатся или закончили украинские вузы и хотят остаться работать.

Проблемной является также дорога в Украину, поскольку из-за войны логистика усложнилась. Долететь самолетом невозможно, поэтому сначала нужно получить транзитную визу и добраться до соседней страны: Польши, Румынии, Молдовы. Однако наличие визы не гарантирует, что иностранца выпустят из аэропорта.

Представьте, житель Бангладеша прилетел в Варшаву и говорит, что едет работать в Украину. Ему задают вопрос: сколько у тебя там будет зарплата? Он говорит: 500 – 700 долларов. Пограничники понимают, что в Польше он может получать 1000 – 1500 долларов. Поверят ли ему, что он будет ехать дальше транзитом через пол Польши в Украину? Его могут просто не выпустить, потому что наличие визы не является обязательным условием, что вас пустят в ту или иную страну,

– говорит Василий Воскобойник.

Учитывая эти барьеры и сравнительно низкие зарплаты, привлекательность Украины для трудовых мигрантов является невысокой.

Какова ситуация на рынке труда в Украине?

По выводам исследования Европейской Бизнес Ассоциации, в 2025 году 74% опрошенных работодателей почувствовали дефицит квалифицированных кадров. Подобной была ситуация и в 2024 году.

По итогам опросов выяснили, что наибольшие трудности бизнеса связаны с закрытием вакансий технических и рабочих специалистов, а также узкопрофильных специалистов со знанием английского языка и менеджеров среднего звена.

Институт экономических исследований и политических консультаций в марте выполнил опрос среди 472 промышленных предприятий, по результатам которого 67% опрошенных пожаловались на нехватку рабочей силы. Это самый высокий показатель за время исследований.

В то же время в марте зафиксирован стремительный рост сложности поиска квалифицированных кадров – с 51,4% до 61,4%. О трудностях с поиском неквалифицированных кадров сообщили 35,1% предприятий (в феврале этот показатель был 30,8%).

По словам эксперта Василия Воскобойника, дефицит рабочей силы в Украине наблюдается во всех секторах экономики во всех секторах экономики. Ежегодное сокращение населения на 250 – 300 тысяч человек и вынужденный выезд за границу из-за войны более 5 миллионов граждан ставит государство перед вызовом жесткой нехватки кадров.

Обратите внимание! По оценкам Международной организации труда, для восстановления Украины к рынку труда дополнительно нужно привлечь 8,7 миллиона рабочих.

Что в Украине делают для упрощения доступа иностранцев к рынку труда?