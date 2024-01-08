Мощный конкурент: турецкая компания электронной коммерции хочет работать в Украине

Международный бизнес уже активно присматривается к украинскому рынку. В скором времени у наших компаний могут быть мощные конкуренты.

Новый игрок на украинском рынке

Hepsiburada – одна из самых крупных компаний электронной коммерции в Турции. Платформа готовится к тому, чтобы начать свою деятельность на украинском рынке.

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По мнению менеджмента компании, это хороший стратегический шаг, ведь Украина скрывает многие перспективы, которыми международному бизнесу будет очень интересно воспользоваться.

Украина является сложным, но важным рынком для Турции,

– убеждена Онал Гекчетекин, главный исполнительный директор Hepsiburada.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

На начальном этапе компании планируют протестировать различные операции в Украине. Что касается долгосрочных планов, то они хотят построить на сотрудничестве с украинскими партнерами.

Если тестовый запуск получит оценку "успешный", Hepsiburada.com будет продавать товары на украинском рынке.