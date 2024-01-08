Мощный конкурент: турецкая компания электронной коммерции хочет работать в Украине
Источник:Bloomberg
Международный бизнес уже активно присматривается к украинскому рынку. В скором времени у наших компаний могут быть мощные конкуренты.
Новый игрок на украинском рынке
Hepsiburada – одна из самых крупных компаний электронной коммерции в Турции. Платформа готовится к тому, чтобы начать свою деятельность на украинском рынке.
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По мнению менеджмента компании, это хороший стратегический шаг, ведь Украина скрывает многие перспективы, которыми международному бизнесу будет очень интересно воспользоваться.
Украина является сложным, но важным рынком для Турции,
– убеждена Онал Гекчетекин, главный исполнительный директор Hepsiburada.
На начальном этапе компании планируют протестировать различные операции в Украине. Что касается долгосрочных планов, то они хотят построить на сотрудничестве с украинскими партнерами.
Если тестовый запуск получит оценку "успешный", Hepsiburada.com будет продавать товары на украинском рынке.