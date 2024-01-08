Новий гравець на українському ринку
Hepsiburada – одна з найбільших компаній електронної комерції у Туреччині. Платформа готується до того, аби розпочати свою діяльність на українському ринку.
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На думку менеджменту компанії, це гарний стратегічний крок, адже Україна приховує багато перспектив, якими міжнародному бізнесу буде вкрай цікаво скористатися.
Україна є складним, але важливим ринком для Туреччини,
– переконана Онал Гекчетекін, головний виконавчий директор Hepsiburada.
На початковому етапі у компанії планують протестувати різноманітні операції в Україні. Що стосується довгострокових планів, то їх хочуть побудувати на співпраці з українськими партнерами.
Якщо тестовий запуск отримає оцінку "успішний", то Hepsiburada.com буде продавати товари на українському ринку.