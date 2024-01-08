Новий гравець на українському ринку

Hepsiburada – одна з найбільших компаній електронної комерції у Туреччині. Платформа готується до того, аби розпочати свою діяльність на українському ринку.

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На думку менеджменту компанії, це гарний стратегічний крок, адже Україна приховує багато перспектив, якими міжнародному бізнесу буде вкрай цікаво скористатися.

Україна є складним, але важливим ринком для Туреччини,

– переконана Онал Гекчетекін, головний виконавчий директор Hepsiburada.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

На початковому етапі у компанії планують протестувати різноманітні операції в Україні. Що стосується довгострокових планів, то їх хочуть побудувати на співпраці з українськими партнерами.

Якщо тестовий запуск отримає оцінку "успішний", то Hepsiburada.com буде продавати товари на українському ринку.