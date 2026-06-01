Первый квартал стал испытанием: Укрзализныця сообщила о больших убытках

Регулярные вражеские атаки, сокращение объемов перевозок и резкий скачок цен на энергоресурсы ударили по Укрзализныце в I квартале текущего года. В итоге был зафиксирован убыток около 7,9 миллиарда гривен.

Почему Укрзализныця понесла большие убытки?

Детали убытков рассказали в компании 1 июня.

Читайте также Россия ударила по поезду в Запорожье: погиб машинист, есть раненые

Согласно информации, россияне нанесли 541 удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу. А это примерно половина от количества всех атак в прошлом году. Вследствие этого было повреждено 1 718 железнодорожных объектов.

Кроме того, при исполнении служебных обязанностей ранения получили 28 железнодорожников, в частности машинисты, путейцы, энергетики, вагонщики и люди других профессий.

Все эти факторы негативно повлияли на результаты работы Укрзализныци, как указано в заметке.

Но и при таких вызовах было удержано на неизменном уровне тарифы для пассажиров, чтобы сохранять доступность перевозок для всех, а также грузовые тарифы, чтобы поддержать отечественные предприятия и всю экономику в течение сложного периода,

– говорится в тексте.

Объемы грузовых перевозок в первом квартале этого года уменьшились на 6,4% – до 34,8 миллиона тонн грузов, если сравнивать с прошлым годом. На это повлияли российские атаки, а также аномальные морозы.

А пассажирские перевозки тоже претерпели изменения и уменьшились до 5,8 миллиона пассажиров, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, тоже из-за системных атак врага на пассажирские поезда и железнодорожную инфраструктуру.

Заметьте! Не стоит забывать и о росте цен на топливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке – закупочная стоимость дизельного топлива в марте выросла почти на 50%.

Как пишут в компании, цены на электроэнергию тоже прыгнули вверх. Стоимость электроэнергии увеличилась на 52%. А для Укрзализныци это принесло дополнительные расходы в размере 2,58 миллиарда гривен.

В то же время компания продолжает работать благодаря жесткой экономии,

– говорится в заметке.

Отмечается, что второй год подряд зарплаты железнодорожников не индексируются. В то же время предыдущие повышения были минимальными.

Также Укрзализныця вынуждена максимально оптимизировать расходы на развитие и восстановление. Согласно информации, компания перевыполняет программу наращивания операционной эффективности объемом более 10,2 миллиардов гривен.

Важно! Сейчас впервые государство начало системно компенсировать разницу между себестоимостью и тарифами на пассажирские перевозки.

Какие есть еще новости по Укрзализныце?

Напомним, что за время полномасштабного вторжения Россия уничтожила 46 пассажирских вагонов компании Укрзализныця. Сейчас в ремонте нуждаются 200 поврежденных вагонов, а еще целый поезд Интерсити +.

В связи с ситуацией, компания советует планировать путешествие заранее. Например, покупать билет рекомендуют за 20 суток до отправления. Также можно использовать функцию автовыкупа.

В то же время компания ввела правила возврата билетов. Они начали действовать почти месяц назад – 2 мая.

Таким образом, меняется процент стоимости билета, который подлежит возмещению в случае отказа от поездки. Например, за 15 – 20 дней до рейса возвращается 100% суммы. Если за 10 – 14 дней, то уже 95 – 90% суммы, за 9 – 5 дней – 75%, а за 4 – 1 день – 50% от суммы. Если билет возвращают меньше чем за сутки, но не позднее чем через 1 час после отправления, то компенсируется только стоимость плацкарты.

Важный нюанс: для военнослужащих, которые покупают билеты через приложение Армия+, никаких ограничений не запланировано. То есть этим лицам будет возмещаться 100% стоимости при возврате билета до графиковой отправки поезда.