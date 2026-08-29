"Это был прямой удар": Россия разрушила склад "Агромат" в Киевской области

Россия атаковала инфраструктуру компании "Агромат" в Киевской области. К счастью, пострадавших нет.

О последствиях российского обстрела компания рассказала в социальных сетях.

Какие последствия атаки на склад "Агромата"?

29 августа утром враг поразил один из складов компании в Киевской области. В результате прямого попадания складское помещение получило значительные повреждения. Масштабы разрушений пока оцениваются.

Самое главное – люди. Все живы, никто из нашей команды не пострадал. И это для нас главное,

– добавили в компании.

В то же время там предупредили о возможных задержках с выполнением отдельных заказов. Клиентов и партнеров попросили отнестись к этому с пониманием.

Между тем магазины "Агромат" и интернет-магазин продолжают работать.

Отметим, что ООО "Агромат" – большая компания, известная сетью магазинов плитки и сантехники. Это один из крупнейших игроков украинского рынка стройматериалов.

Напомним, что в результате утренней атаки на Киевскую область в Бориспольском районе погибла 14-летняя девочка. Также есть пострадавшие и поврежденные гражданские объекты. Работаем над ликвидацией последствий атаки и помогаем людям.

Накануне российский беспилотник попал на территорию одного из предприятий в Миле, где хранились боеприпасы. После этого возник масштабный пожар, а затем началась продолжительная детонация. В результате инцидента погибли не менее 37 человек, еще десятки людей пострадали.

В результате взрывов повреждены жилые дома и другая инфраструктура, в частности пострадал пансионат для пожилых людей.