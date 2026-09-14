Сеть магазинов посуды недоплатила государству 10 миллионов гривен: БЭБ раскрыло схему
Предприятие, занимающееся импортом посуды и товаров народного потребления и развивающее сеть магазинов, не задекларировало часть дохода. В ходе расследования БЭБ установило, как именно возникла задолженность, а нанесенный бюджету ущерб уже полностью возмещен.
Как возник миллионный долг
Из-за теневой схемы госбюджет недополучил более 10,6 миллиона гривен налога на прибыль. Об этом сообщили в БЭБ.
По данным следствия, в 2021–2025 годах должностные лица компании заключали с ФЛП договоры купли-продажи товаров. Общая стоимость таких операций превысила 58,9 миллиона гривен:
После этого между сторонами заключались договоры о списании долга, по которым предприятие фактически освобождалось от необходимости выплачивать накопленную задолженность.
Проблема возникла при декларировании этих операций. Сумма списанной кредиторской задолженности не была включена в доход предприятия в налоговой отчетности за 2025 год, следовательно, эта сумма не была учтена при расчете налога на прибыль.
Чем закончилось дело
Главной бухгалтеру предприятия сообщили о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном уклонении от уплаты налогов в очень больших размерах.
В то же время в ходе досудебного расследования предприятие полностью возместило причиненный государству ущерб. В бюджет было возвращено более 10,6 миллиона гривен.
Напомним, что теневая экономика остается одним из крупнейших источников потерь для государственного бюджета Украины. Среди основных способов, с помощью которых бизнес и работники обходят налоговые правила, авторы исследования называют:
- Зарплаты "в конвертах";
- Нарушение таможенных правил и контрабанду;
- Коррупционные схемы на границе;
- Нелегальную продажу подакцизных товаров и контрафакта;
- Минимизацию НДС;
- Сокрытие реальных объемов продаж;
- Вывод прибыли в офшоры;
- Злоупотребление налоговыми льготами и специальными режимами;
- Ведение предпринимательской деятельности без официальной регистрации;
- Схемы по налогообложению недвижимости.
Больше всего бюджет теряет из-за неофициальных выплат работникам. В 2025 году зарплаты "в конвертах" могут обойтись государству в 237–262 миллиарда гривен.