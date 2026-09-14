Як виник мільйонний борг

Через тіньову схему держбюджет недоотримав понад 10,6 мільйона гривень податку на прибуток. Про це повідомили в БЕБ.

За даними слідства, у 2021 – 2025 роках посадовці компанії укладали з ФОПами договори купівлі-продажу товарів. Загальна вартість таких операцій перевищила 58,9 мільйона гривень:

Після цього між сторонами укладалися договори прощення боргу, за якими підприємство фактично звільнялося від необхідності сплачувати накопичену заборгованість.

Проблема виникла під час декларування цих операцій. Суму прощеної кредиторської заборгованості не включили до доходу підприємства у податковій звітності за 2025 рік, отже цю суму не врахували під час розрахунку податку на прибуток.

Чим закінчилася справа

Головній бухгалтерці підприємства повідомили про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Водночас під час досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало завдані державі збитки. До бюджету повернули понад 10,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, що тіньова економіка залишається одним із найбільших джерел втрат для державного бюджету України. Серед основних способів, за допомогою яких бізнес і працівники обходять податкові правила, автори дослідження називають:

Зарплати "в конвертах"; Порушення митних правил і контрабанду; Корупційні схеми на кордоні; Нелегальний продаж підакцизних товарів і контрафакту; Мінімізацію ПДВ; Приховування реальних обсягів продажів; Виведення прибутку в офшори; Зловживання податковими пільгами та спеціальними режимами; Ведення підприємницької діяльності без офіційної реєстрації; Схеми з оподаткуванням нерухомості.

Найбільше бюджет втрачає через неофіційні виплати працівникам. У 2025 році зарплати "в конвертах" могли коштувати державі 237 – 262 мільярди гривень.