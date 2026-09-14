Как возник миллионный долг

Из-за теневой схемы госбюджет недополучил более 10,6 миллиона гривен налога на прибыль. Об этом сообщили в БЭБ.

По данным следствия, в 2021–2025 годах должностные лица компании заключали с ФЛП договоры купли-продажи товаров. Общая стоимость таких операций превысила 58,9 миллиона гривен:

После этого между сторонами заключались договоры о списании долга, по которым предприятие фактически освобождалось от необходимости выплачивать накопленную задолженность.

Проблема возникла при декларировании этих операций. Сумма списанной кредиторской задолженности не была включена в доход предприятия в налоговой отчетности за 2025 год, следовательно, эта сумма не была учтена при расчете налога на прибыль.

Чем закончилось дело

Главной бухгалтеру предприятия сообщили о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном уклонении от уплаты налогов в очень больших размерах.

В то же время в ходе досудебного расследования предприятие полностью возместило причиненный государству ущерб. В бюджет было возвращено более 10,6 миллиона гривен.

Напомним, что теневая экономика остается одним из крупнейших источников потерь для государственного бюджета Украины. Среди основных способов, с помощью которых бизнес и работники обходят налоговые правила, авторы исследования называют:

Зарплаты "в конвертах"; Нарушение таможенных правил и контрабанду; Коррупционные схемы на границе; Нелегальную продажу подакцизных товаров и контрафакта; Минимизацию НДС; Сокрытие реальных объемов продаж; Вывод прибыли в офшоры; Злоупотребление налоговыми льготами и специальными режимами; Ведение предпринимательской деятельности без официальной регистрации; Схемы по налогообложению недвижимости.

Больше всего бюджет теряет из-за неофициальных выплат работникам. В 2025 году зарплаты "в конвертах" могут обойтись государству в 237–262 миллиарда гривен.