Искусственный интеллект и рынок труда: верят ли украинцы, что могут потерять работу из-за ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) имеет потенциал существенно трансформировать рынок труда, поэтому возникает широкая дискуссия о возможной потере рабочих мест людьми. Впрочем, верят ли в это украинцы, читайте дальше.

Что думают украинцы об ИИ

Согласно опросу, проведенному компанией Rakuten Viber, 51% украинцев считают, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить их профессии. Еще 31% респондентов считают такую возможность вероятной, но не могут точно спрогнозировать, когда и как это может произойти.

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В то же время 18% опрошенных верят, что их профессии могут быть под угрозой замены ИИ: 11% считают это возможным в далеком будущем, а 7% уже начали учиться новым навыкам, которые трудно достижимы для ИИ.

Интересно! Почти половина респондентов, а именно 47%, признались, что не знают, что такое искусственный интеллект.

При этом, результаты исследования указывают, что 76% украинцев не используют инструменты искусственного интеллекта в своей работе и обучении. Зато 19% респондентов время от времени обращаются к ИИ для поиска информации или создания контента, а только 5% опрошенных пользуются этими технологиями на постоянной основе.