Що думають українці про ШІ

Згідно з опитуванням, проведеним компанією Rakuten Viber, 51% українців вважають, що штучний інтелект (ШІ) не зможе замінити їхні професії. Ще 31% респондентів вважають таку можливість ймовірною, але не можуть точно спрогнозувати, коли і як це може статися.

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Водночас 18% опитаних вірять, що їхні професії можуть бути під загрозою заміни ШІ: 11% вважають це можливим у далекому майбутньому, а 7% вже почали навчатися новим навичкам, які важко досяжні для ШІ.

Цікаво! Майже половина респондентів, а саме 47%, зізналися, що не знають, що таке штучний інтелект.

При цьому, результати дослідження вказують, що 76% українців не використовують інструменти штучного інтелекту в своїй роботі та навчанні. Натомість 19% респондентів час від часу звертаються до ШІ для пошуку інформації чи створення контенту, а лише 5% опитаних користуються цими технологіями на постійній основі.