Впервые за последние полгода: динамика регистрации новых бизнесов снизилась – подробная инфографика

В октябре украинцы зарегистрировали 2 645 юридических лиц и 17 432 ФЛП. Это самые низкие показатели открытия новых бизнесов в Украине за последние несколько месяцев.

В частности, количество открытия юрлиц не опускалось ниже "ватерлинии" в 3 тысячи регистраций в течение 120 дней полномасштабной войны. Об этом свидетельствует аналитика платформы больших данных Vkursi, передает Бизнес 24.

Читайте также Гибкость, надежность и безопасность: как и зачем бизнесу мигрировать в облако

Регистрация юридических лиц

Показатели открытия новых юридических лиц в октябре стали даже ниже, чем в мае этого года – тогда было зарегистрировано 2 894 юрлица. В сентябре таких регистраций было 3 171, в августе – 3 063, а в июле – 3 050.

Если сравнивать с довоенным октябрем 2021 года, то показатель более чем в 1,5 раза меньше – тогда украинцы зарегистрировали 4 029 юрлиц. К слову, по направлениям деятельности в прошлом году в топ входили следующие сферы деятельности:

оптовая и розничная торговля;

предоставление других видов услуг;

предоставление административных услуг;

операции с недвижимым имуществом;

информация и телекоммуникации.

В октябре 2022 года структура распределения регистраций по КВЭДам изменилась, однако на первой позиции все еще остается торговля. Кроме нее, в топ 5 отраслей по количеству вошли также:

благотворительность;

предоставление других видов услуг (в основном ремонт техники);

перерабатывающая промышленность;

деятельность в области административных и вспомогательных услуг.

Открытие ФЛП

Затормозился также темп регистрации новых ФЛП – октябрь завершил цикл постепенного наращивания динамики от 15 670 регистраций в мае до 20 297 в сентябре. Так, в октябре было открыто 17 432 новых ФЛП.

Из топ 10 отраслей по количеству регистраций в октябре также выбыло строительство, которое является аномальным для отрасли с учетом аналогичного периода 2021 года. Таких регистраций в этом году было на 39% меньше.

Вместе с тем действующие предприятия строительной отрасли имеют самые сдержанные оценки касательно будущей деятельности, а также ожидают сокращения объемов закупок материалов и сырья, услуг подрядчиков.