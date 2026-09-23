Работа в Польше может оказаться ловушкой: ТОП-10 схем обмана украинцев

Украинцы, ищущие работу в Польше, могут столкнуться с ситуацией, когда условия, указанные в вакансии, не соответствуют тому, что они получают после оформления. Чаще всего проблемы касаются зарплаты, страховых взносов, документов и скрытых удержаний.

Какие схемы используют при трудоустройстве

Конкуренция среди агентств по поиску работы в Польше остается высокой: по состоянию на конец 2025 года в стране было зарегистрировано более 8,2 тысячи таких агентств, пишет OBOZ.

Из-за этого часть компаний пытается привлечь кандидатов максимально привлекательными условиями. Однако заявленная в вакансии ставка не всегда означает гарантированную сумму, которую работник получит на руки.

Специалисты международной кадровой компании выделили 10 основных способов, из-за которых работник может лишиться части заработка или столкнуться с проблемами с документами.

1. Зарплата "в конверте"

Официально работнику могут начислять только часть зарплаты, а остальное обещать выплачивать наличными. Проблема в том, что неофициальную часть могут не выплатить вообще.

Неприятности могут возникнуть и при проверке документов. Польские органы видят информацию о регистрации работника в ZUS (Управление социального страхования) и уплате взносов. Если официальные данные не соответствуют реальной работе человека, это может вызвать дополнительные вопросы относительно легальности его трудоустройства,

– рассказали специалисты.

2. Отсутствие регистрации в ZUS

Работнику могут сообщить, что его зарегистрируют позже или что первый месяц можно работать без ZUS. О проблеме человек иногда узнает только после болезни, проверки страхования или в своем личном кабинете ZUS.

3. Поддельные медицинские документы

Еще один вариант – предложение не проходить медицинский осмотр, а получить необходимую справку другим способом. Для иностранца это может иметь серьезные последствия.

Если поддельный документ используется для трудоустройства или оформления права на пребывание, могут возникнуть проблемы с легализацией. Кроме того, использование поддельных документов может повлечь за собой уголовную ответственность.

4. Манипуляции с налоговым резидентством

Агентство может предложить работнику подписать документ, в котором он указывает себя как нерезидента Польши, хотя фактические обстоятельства могут свидетельствовать об обратном.

Однако налоговый статус определяется не просто заявлением лица. Учитывается, где находится центр его жизненных интересов и сколько времени он фактически пребывает в Польше. Если данные в документах не соответствуют реальной ситуации, налоговая служба может потребовать исправить декларацию и доплатить налог вместе с процентами,

– рассказали аналитики.

5. Фиктивный статус студента

При определенных условиях студент до 26 лет, работающий по договору поручения, не уплачивает часть социальных взносов. Поэтому недобросовестный работодатель может пытаться использовать такой статус для сокращения расходов.

Если же человек на самом деле не учится, а информацию об этом используют в документах, касающихся работы или пребывания, ситуация может иметь серьезные последствия.

Когда проблема именно в зарплате

6. Максимальная ставка вместо гарантированной

Отдельно специалисты обращают внимание на схемы, когда работнику обещают высокую почасовую ставку, но фактическая гарантированная выплата оказывается значительно меньше.

В вакансии, например, указывают 35–36 злотых в час. Кандидат воспринимает эту сумму как свою будущую ставку. После оформления выясняется, что гарантированная сумма ниже, а 35–36 злотых можно получить только при определенных условиях. Именно поэтому перед началом работы важно проверить, какая ставка гарантирована договором и с чего зависит остальная часть выплаты,

– пояснили аналитики.

7. Часть зарплаты – премия

В вакансии может быть указана, например, оплата в размере 36 злотых в час. Однако гарантированная ставка составит всего 20 злотых, а еще 16 злотых работник получит при выполнении определенных условий.

Таким условием может быть полная посещаемость. Отсутствие по причине больничного или пропущенная смена в таком случае могут существенно повлиять на итоговую зарплату.

8. Манипуляции с учетом рабочего времени

Работнику могут не зачесть часть смен или время, которое фактически тратится на подготовку к работе.

В результате почасовая ставка формально не меняется, но общая выплата становится меньше. Например, человек может фактически отработать 220 часов, а в расчете зарплаты увидеть только 180.

9. Отсутствие доплат за сверхурочные и ночные часы

Еще одна проблема – когда все часы оплачиваются по одинаковой ставке, без предусмотренных доплат за сверхурочную или ночную работу.

Из-за этого фактический заработок работника может оказаться значительно ниже ожидаемого.

10. Неожиданные удержания

Вакансия может выглядеть привлекательной, но после первой выплаты работник получает значительно меньше.

Причина может заключаться в дополнительных удержаниях за жилье, транспорт, рабочую одежду или другие расходы. Отдельный риск представляют различные "штрафы" или платежи, о которых человеку не сообщили во время найма,

– пояснили аналитики.

Напомним, что именно украинцы в Польше составляют абсолютное большинство среди иностранцев. По состоянию на конец января 2026 года официально трудоустроенными в Польше были 757,7 тысячи граждан Украины.