Які схеми під час працевлаштування використовують

Конкуренція серед агентств з пошуку роботи в Польщі залишається високою: станом на кінець 2025 року в країні було зареєстровано понад 8,2 тисячі таких агентств, пише OBOZ.

Через це частина компаній намагається залучати кандидатів максимально привабливими умовами. Однак заявлена у вакансії ставка не завжди означає гарантовану суму, яку працівник отримає на руки.

Фахівці міжнародної кадрової компанії виділили 10 основних способів, через які працівник може втратити частину заробітку або отримати проблеми з документами.

1. Зарплата "в конверті"

Офіційно працівнику можуть нараховувати лише частину зарплати, а решту обіцяти виплачувати готівкою. Проблема в тому, що неофіційну частину можуть не виплатити взагалі.

Неприємності можуть виникнути й під час перевірки документів. Польські органи бачать інформацію про реєстрацію працівника в ZUS (Управління соціального страхування) та сплаті внесків. Якщо офіційні дані не відповідають реальній роботі людини, це може викликати додаткові питання щодо легальності її працевлаштування,

– розповіли фахівці.

2. Відсутність реєстрації в ZUS

Працівникові можуть повідомити, що його зареєструють пізніше або що перший місяць можна працювати без ZUS. Про проблему людина іноді дізнається лише після хвороби, перевірки страхування або свого особистого кабінету ZUS.

3. Підроблені медичні документи

Ще один варіант – пропозиція не проходити медичний огляд, а отримати необхідну довідку іншим шляхом. Для іноземця це може мати серйозні наслідки.

Якщо підроблений документ використовують для працевлаштування або оформлення права на перебування, можуть виникнути проблеми з легалізацією. Крім того, використання фальшивих документів може мати кримінальні наслідки.

4. Маніпуляції з податковим резидентством

Агентство може запропонувати працівнику підписати документ, у якому він вказує себе як нерезидента Польщі, хоча фактичні обставини можуть свідчити про інше.

Однак податковий статус визначається не просто заявою особи. Враховується, де знаходиться центр його життєвих інтересів і скільки часу він фактично перебуває в Польщі. Якщо дані в документах не відповідають реальній ситуації, податкова служба може вимагати виправити декларацію та доплатити податок разом із відсотками,

– розповіли аналітики.

5. Фіктивний статус студента

За певних умов студент до 26 років, який працює за договором доручення, не сплачує частину соціальних внесків. Тому недобросовісний роботодавець може намагатися використати такий статус для зменшення витрат.

Якщо ж людина насправді не навчається, а інформацію про це використовують у документах щодо роботи чи перебування, ситуація може мати серйозні наслідки.

Коли проблема саме в зарплаті

6. Максимальна ставка замість гарантованої

Окремо фахівці звертають увагу на схеми, коли працівнику обіцяють високу погодинну ставку, але фактична гарантована виплата виявляється значно меншою.

У вакансії, наприклад, вказують 35 – 36 злотих за годину. Кандидат сприймає цю суму як свою майбутню ставку. Після оформлення з’ясовується, що гарантована сума нижча, а 35 – 36 злотих можна отримати лише за певних умов. Саме тому перед початком роботи важливо перевірити, яка ставка гарантована договором і від чого залежить решта виплати,

– пояснили аналітики.

7. Частина зарплати – премія

У вакансії можуть написати, наприклад, про оплату 36 злотих за годину. Проте гарантована ставка становитиме лише 20 злотих, а ще 16 злотих працівник отримає за виконання певних умов.

Такою умовою може бути повна відвідуваність. Відсутність через лікарняний або пропущена зміна в такому разі здатні суттєво вплинути на кінцеву зарплату.

8. Маніпуляції з обліком робочого часу

Працівникові можуть не зарахувати частину змін або час, який фактично витрачається на підготовку до роботи.

У результаті погодинна ставка формально не змінюється, але загальна виплата стає меншою. Наприклад, людина може фактично відпрацювати 220 годин, а в розрахунку зарплати побачити лише 180.

9. Відсутність доплат за понаднормові та нічні години

Ще одна проблема – коли всі години оплачують за однаковою ставкою, без передбачених доплат за понаднормову або нічну роботу.

Через це фактичний заробіток працівника може виявитися значно нижчим за очікуваний.

10. Несподівані утримання

Вакансія може виглядати привабливою, але після першої виплати працівник отримує значно менше.

Причина може полягати в додаткових утриманнях за житло, транспорт, робочий одяг або інші витрати. Окремий ризик становлять різні "штрафи" або платежі, про які людині не повідомили під час набору,

– пояснили аналітики.

Нагадаємо, що саме українці в Польщі становлять абсолютну більшість серед іноземців. Станом на кінець січня 2026 року офіційно працевлаштованими в Польщі були 757,7 тисячі громадян України.



