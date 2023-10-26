В Украине проверяют интернет-магазины: мониторят фейсбук и инстаграм

В Украине начали проверять интернет-магазины. В частности, мониторят фейсбук и инстаграм.

Так, за сентябрь и октябрь обнаружили факты торговли через интернет без государственной регистрации и применения РРО/ПРРО. В частности, это касается товаров в таких соцсетях, как инстаграм и фейсбук.

Важно Налоговая начнет проверять бизнес: что нужно знать и как подготовиться

Налоговая начала проверять интернет-магазины

Налоговая установила, что в Киеве интернет-магазин торговал техникой Apple без применения РРО/ПРРО и выдачи соответствующих расчетных документов. А в Киевской области интернет-магазин продавал косметику на платформе Prom.ua через сервис перевода средств LiqPay без применения регистратора расчетных операций и выдачи чека.

В Хмельницкой области зафиксировали 8 фактов торговли через интернет без регистрации и уплаты налогов. В Житомире интернет-магазин торговал электроинструментами, но продавец не зарегистрирован как ФЛП.

Налоги для ФЛП в октябре

За торговлю без госрегистрации предусмотрен штраф до 85 000 гривен с конфискацией продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате админнарушения.

Платить Единый налог предприниматели в октябре будут по такой системе: