В Украине проверяют интернет-магазины: мониторят фейсбук и инстаграм
Источник:Государственная налоговая служба Украины
В Украине начали проверять интернет-магазины. В частности, мониторят фейсбук и инстаграм.
Так, за сентябрь и октябрь обнаружили факты торговли через интернет без государственной регистрации и применения РРО/ПРРО. В частности, это касается товаров в таких соцсетях, как инстаграм и фейсбук.
Важно Налоговая начнет проверять бизнес: что нужно знать и как подготовиться
Налоговая начала проверять интернет-магазины
Налоговая установила, что в Киеве интернет-магазин торговал техникой Apple без применения РРО/ПРРО и выдачи соответствующих расчетных документов. А в Киевской области интернет-магазин продавал косметику на платформе Prom.ua через сервис перевода средств LiqPay без применения регистратора расчетных операций и выдачи чека.
В Хмельницкой области зафиксировали 8 фактов торговли через интернет без регистрации и уплаты налогов. В Житомире интернет-магазин торговал электроинструментами, но продавец не зарегистрирован как ФЛП.Обратите внимание! За торговлю без госрегистрации предусмотрен штраф до 85 000 гривен с конфискацией продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате админнарушения.
Налоги для ФЛП в октябре
Платить Единый налог предприниматели в октябре будут по такой системе:
- ФЛП 3 группы – 5%;
- ФЛП 2 группы – 1340 гривен за соответствующий месяц;
- ФЛП 1 группы – 268 гривен за соответствующий месяц.