Boeing и "Антонов" будут работать совместно над производством беспилотников

Соглашение между Boeing и "Антонов" проложит путь для совместной работы двух производителей над беспилотными системами. Что важно, это будет помогать украинской оборонной промышленности.

Сотрудничество "Антонова" и Boeing

В обнародованном меморандуме о сотрудничестве говорится о том, что для "Антонова" открывается возможность предоставлять инженерную поддержку Boeing. Кроме того, речь идет еще и об обучении, логистической поддержке и техническом обслуживании беспилотников, таких как ScanEagle Boeing, как потенциальные сферы сотрудничества.

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По словам главного исполнительного директора Boeing по вопросам обороны Теда Колберта, в компании рады продолжать сотрудничество с компанией "Антонов" для поддержки развития Украины и экономического роста.

Это соглашение демонстрирует наши постоянные усилия найти больше возможностей для сотрудничества с украинской промышленностью, что было подчеркнуто подписанием нами Соглашения об украинской оборонной промышленности в начале этого года,

– добавил Колберт.

В то же время генеральный директор "Антонова", Евгений Гаврилов, заметил, что такое соглашение поспособствует дальнейшему развитию украинской оборонной промышленности.

Это соглашение открывает совершенно новый уровень возможностей для внедрения новейших и эффективных решений – в дополнение к возможности будущих проектов с Boeing в аэрокосмической и оборонной промышленности,

– прокомментировал Гаврилов.

"Антонов" – украинский производитель крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия", который был уничтожен россиянами в первые дни полномасштабного вторжения в Украину.