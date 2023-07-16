Прибыли IT-компаний за 2022 год: первая пятерка лидеров
Источник:DOU
Аналитический центр BRDO провел исследование украинского IT-рынка. Основой для этого эксперты использовали данные от компаний, опубликованных Государственной службой статистики.
Какие IT-компании получили самые большие прибыли за 2022 год
Прежде всего указывают, что самые большие прибыли зафиксировали продуктовые компании. Более того, чаще всего, они работают на пересечении двух секторов.
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Первая пятерка лидеров выглядит так:
- "Финтех бэнд";
- "Украинский процессинговый центр";
- "Виза Украина"
- "Уапром";
- "Эпам Системз".
Если речь идет о топовых доходах на рынке в абсолютном измерении, то лучшие результаты зафиксировали мощные сервисные компании: "ЭПАМ системз", "Глобаллоджик Украина", а также функционирующая в секторе банкинга продуктовая компания "Финтех бэнд".
По результатам исследования наиболее распространенная модель найма на работу – сотрудничество с физическими лицами-предпринимателями. В то же время, определенная доля компаний выбирает официальную процедуру найма сотрудников на работу.