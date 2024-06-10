Фонд Double Tap Investments будет инвестировать в украинские оборонные стартапы

Украинская оборонная промышленность – интересная опция для инвесторов. Украинские разработки уже доказывают свою эффективность, поэтому их популярность все больше и больше растет.

Инвестиции в украинские оборонные стартапы

Инвесткомпания Double Tap Investments сообщила, что будет вкладывать деньги в украинские стартапы, которые работают с оборонными технологиями. Такое решение было принято из-за стремительного роста Украины в оборонных инновациях.

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По мнению аналитиков фонда, украинским компаниям удалось достичь больших успехов в направлениях разминирования, искусственного интеллекта, беспилотных систем и передового оружия. Поэтому, мощные вливания денег позволят ускорить внедрение технологий и повысить безопасность во всем мире.

Кроме финансов, фонд хочет предложить стартапам менторство и доступ к глобальной сети. Речь идет об обмене знаниями и совместной работе с оборонными компаниями во всем мире.

Что известно о Double Tap

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Double Tap – финско-украинская инвесткомпания. Она активно сотрудничает с инновационными стартапами, стимулируя их рост и помогая создать долгосрочную ценность.

Фонд специализируется на таких технологических секторах как кибербезопасность, оборона и искусственный интеллект.