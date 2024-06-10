Инвестиции в украинские оборонные стартапы
Инвесткомпания Double Tap Investments сообщила, что будет вкладывать деньги в украинские стартапы, которые работают с оборонными технологиями. Такое решение было принято из-за стремительного роста Украины в оборонных инновациях.
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По мнению аналитиков фонда, украинским компаниям удалось достичь больших успехов в направлениях разминирования, искусственного интеллекта, беспилотных систем и передового оружия. Поэтому, мощные вливания денег позволят ускорить внедрение технологий и повысить безопасность во всем мире.
Кроме финансов, фонд хочет предложить стартапам менторство и доступ к глобальной сети. Речь идет об обмене знаниями и совместной работе с оборонными компаниями во всем мире.
Что известно о Double Tap
Double Tap – финско-украинская инвесткомпания. Она активно сотрудничает с инновационными стартапами, стимулируя их рост и помогая создать долгосрочную ценность.
Фонд специализируется на таких технологических секторах как кибербезопасность, оборона и искусственный интеллект.