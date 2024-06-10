Інвестиції в українські оборонні стартапи

Інвесткомпанія Double Tap Investments повідомила, що буде вкладати гроші в українські стартапи, які працюють з оборонними технологіями. Таке рішення було прийняте через стрімкий ріст України в оборонних інноваціях.

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На думку аналітиків фонду, українським компаніям вдалося досягнути великих успіхів у напрямках розмінування, штучного інтелекту, безпілотних систем та передової зброї. Відтак, потужні вливання грошей дозволять пришвидшити впровадження технологій та підвищити безпеку в усьому світі.

Окрім фінансів, фонд хоче запропонувати стартапам менторство та доступ до глобальної мережі. Йдеться про обмін знаннями та спільну роботу з оборонними компаніями у всьому світі.

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Що відомо про Double Tap

Double Tap – фінсько-українська інвесткомпанія. Вона активно співпрацює з інноваційними стартапами, стимулюючи їх зростання та допомагаючи створити довгострокову цінність.

Фонд спеціалізується на таких технологічних секторах як кібербезпека, оборона та штучний інтелект.