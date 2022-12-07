Украинский бизнес обратился к G7 и Евросоюзу: чего попросили предприниматели от мировых лидеров

Союз украинских предпринимателей (СУП) обратился к G7 и ЕС. В открытом письме бизнес призвал мировых лидеров помочь покончить с российскими бомбардировками гражданской инфраструктуры Украины.

По мнению украинских предпринимателей, этого можно добиться путем усиления военной и экономической поддержки нашего государства странами Запада. Речь идет, прежде всего, об увеличении поставок оружия, в частности ракет большой дальности, а также радикального усиления санкций против России.

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Обращение украинского бизнеса к ЕС и G7

Как отметили в СУП, российские бомбардировки оставили десятки миллионов украинцев без тепла, света и воды. Многие компании были вынуждены приостановить деятельность или полностью закрыться, из-за чего множество людей потеряли работу.

Незаконная и бессмысленная война России против Украины уже является огромным гуманитарным кризисом, но если Запад не предоставит большей военной поддержки, экономический и гуманитарный кризис в Украине достигнет ужасных масштабов. По оценкам Всемирного банка, послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500 – 600 миллиардов евро, и эта цифра ежедневно растет,

– подчеркнула организация в обращении.

Предприниматели отметили, что Украине сейчас необходимы не только слова поддержки, но и гарантии того, что с активной помощью мировых лидеров наше государство и народ смогут выстоять в ожидающих нас впереди сверхсложных условиях.

Поэтому бизнес настаивает, что Украине нужна способность наносить врагу ответный удар. В частности, говорится о снятии ограничений касательно поражения российских военных объектов, что сейчас чрезвычайно важно.

Без этой возможности отбиваться в ответ Путин может достичь своей цели в течение нескольких недель (и пока он как раз к ней идет) – лишить десятки миллионов украинцев электроэнергии, тепла и воды. Без возможности нападать в ответ погибнет гораздо больше мирных жителей, больше предприятий будет закрыто, рабочие места будут потеряны, а экономика Украины будет разрушена. Этот ужасный результат означает лишь то, что затраты на восстановление Украины и ее экономики будут стоить еще на несколько миллиардов больше,

– добавили в СУП.

К слову, в союзе предпринимателей напомнили, что сегодня на кону не только судьба Украины, ведь страна-агрессор не остановится лишь на нашем государстве, если не победить режим Путина раз и навсегда.

У западных лидеров есть уникальная возможность победить Путина в Украине, не жертвуя при этом собственными войсками. Украинцы зарекомендовали себя как стойкие, стойкие и решительные. Мы готовы бороться за выживание нашей страны и свободу Европы. Мы просим только, чтобы Запад предоставил Украине инструменты, чтобы мы могли выполнить свою миссию и спасти десятки миллионов украинцев и их европейских соседей от зимы без света, тепла и воды,

– подытожили предприниматели.