Укрпочта хочет обжаловать штраф в размере более 200 тысяч гривен: в НБУ прокомментировали решение

НБУ отреагировал на заявление Укрпочты о желании обжаловать решение регулятора в суде. Нацбанк в частности заявил, что считает критически необходимым формирование дееспособного Наблюдательного совета АО "Укрпочта" в ближайшие сроки.

Что говорят в НБУ относительно решения Укрпочты?

Отмечается, что отсутствие сформированного Наблюдательного совета для компании привели к комплексным проблемам в ее работе, о чем говорится на странице регулятора в Facebook.

В заметке объяснили, что Укрпочта подпадает под регулирование и надзор Национального банка как лицензированный поставщик платежных услуг. Однако компания не только платежный провайдер, но и важный элемент инфраструктуры платежного рынка – как с учетом масштабов, так и по специфике своей деятельности.

Согласно тексту, ненадлежащая система корпоративного управления и внутреннего контроля в компании трансформируется из локальной проблемы в системный риск для платежной инфраструктуры страны.

Важно! 16 марта Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежной инфраструктуры НБУ единогласно принял решение о наложении на Укрпочту штрафа в размере 255 тысяч гривен. Штраф применен за непредставление в Нацбанк запрашиваемых регулятором информации и документов в соответствии с установленными требованиями в определенные сроки.

По результатам осуществления надзора за деятельностью компании Национальный банк выявил системные нарушения в его деятельности:

март 2024 года – общество оштрафовано на 17 387 053 гривен за грубые нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга;

декабрь 2025 года – НБУ применил письменное предостережение за системные нарушения требований законодательства;

август 2025 года – было вынесено письменное предостережение из-за неэффективной организации системы управления рисками.

Подчеркивается, что система корпоративного управления компании не соответствует нормативным требованиям Национального банка и лучшей международной практике. А характер нарушений "ставит под сомнение качество корпоративного управления в компании и профессиональную компетентность" ее руководителя – генерального директора Игоря Смелянского.

Постоянное невыполнение регуляторных требований, игнорирование запросов Национального банка и публичные попытки представить законные надзорные действия как "давление" или "политически мотивированный шаг" свидетельствуют о недостаточном уровне понимания руководством базовых принципов работы на финансовом рынке и принципов надлежащего корпоративного управления,

– отметили в НБУ.

В заявлении также говорится, что Национальный банк действует исключительно в пределах полномочий, определенных Законом Украины "О платежных услугах" и другими нормативно-правовыми актами, и не вмешивается в компетенцию акционера.

В то же время НБУ уважает право компании обжаловать принятое регулятором решение в судебном порядке.

Считаем уместным подчеркнуть, что на фоне публичных заявлений СЕО АО "Укрпочты" относительно планов покупки банка общество ни разу не предоставило НБУ соответствующего пакета документов для рассмотрения,

– добавили в Нацбанке.

Обратите внимание! Укрпочта сообщила 27 марта, что указанный штраф уже уплачен в полном объеме. Однако компания категорически не согласна с основаниями его применения. Поэтому будет обжаловать соответствующее решение регулятора в судебном порядке.

