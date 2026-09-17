Скандал между Укрпочтой и НБУ принял новый оборот: в конфликт вмешалось правительство

Затяжной конфликт между Укрпочтой и Национальным банком Украины может перейти в формат переговоров. Премьер-министр Сергей Корецкий инициировал встречу представителей, чтобы стороны попытались урегулировать спор вокруг руководителя компании Игоря Смилянского.

Правительство хочет положить конец конфликту

Скандал между Укрпочтой и НБУ, а именно между их руководителями, продолжается в публичном пространстве. Поэтому представители сторон должны проработать предложения регулятора и подготовить конкретные варианты разрешения ситуации, как сообщил генеральный директор почтового оператора Игорь Смилянский.

Перед встречей с руководством правительства представители НБУ, Укрпочты, профильного министерства и парламентского комитета должны совместно проработать вопросы, ставшие причиной спора. Речь идет не только о статусе самого Смилянского. В ходе заседания комитета также обсуждались:

требования к указанию налоговых номеров и номеров банковских карт в платежных квитанциях;

вопросы финансовой инклюзии;

дальнейшее пребывание Смилянского на должности;

претензии НБУ к работе Укрпочты.

По словам Смилянского, он настроен на поиск компромисса и заявил о "осторожном оптимизме" относительно возможности урегулировать ситуацию.

С чего начался конфликт между Укрпочтой и НБУ

Наиболее острая часть спора развернулась в июне 2026 года. Тогда НБУ признал генерального директора Укрпочты не соответствующим требованиям профессиональной пригодности руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Регулятор потребовал отстранить Игоря Смилянского от руководства в течение пяти рабочих дней. Однако он остался на должности.

НБУ связывал свое решение с результатами надзора за деятельностью Укрпочты в 2023–2026 годах. Регулятор заявлял о нарушениях в сфере платежных услуг и финансового мониторинга, а также о проблемах с управлением рисками и внутренним контролем.

Сам Смилянский называл решение НБУ предвзятым. Он также связывал конфликт с планами Укрпочты развивать банковские услуги и создать собственное банковское направление.

В августе между сторонами возник новый публичный спор – на этот раз по поводу оформления платежных документов:

Укрпочта заявляла о требованиях указывать в квитанциях налоговый номер плательщика и номер банковской карты.

НБУ, со своей стороны, отрицал, что устанавливал такие общие требования для оплаты коммунальных услуг.

Тогда стороны обменялись публичными заявлениями и пояснениями, что еще больше обострило противостояние.

Еще один важный поворот произошел 16 сентября. Смилянский сообщил, что его адвокаты подали иск против НБУ в Киевский окружной административный суд.

Он требует отменить решение регулятора о его несоответствии требованиям профессиональной пригодности. Смилянский заявил, что считает решение незаконным и предвзятым.

Что будет дальше

На данный момент стороны взяли паузу в публичном противостоянии. Представители НБУ, Укрпочты, правительства и парламента должны подготовить предложения для дальнейшего обсуждения с руководством Кабмина.

В то же время судебный процесс, инициированный Смилянским, остается отдельным направлением развития конфликта.