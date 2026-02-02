"Больше связи с исторической Украиной": Укрпочта показала новый логотип

Укрпочта отметила 32-летие обновлением логотипа. Он усиливает украинскую идентичность, а шрифт выступает продолжением украинской почтовой эстетики 1918 – 1921 годов в современной форме.

Как выглядит новый логотип Укрпочты?

Новое лого компании – почтовый рожок в форме буквы "У", пишет гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский.

Известно, что визуальную составляющую помогла разработать компания Spiilka Design Büro.

Теперь наше лого – это "У". "У" – как Украина. "У" – как Укрпочта. Мы не будем тратить миллионы на ребрендинг. Новый бренд постепенно заменит старый и прежде всего появится там, где мы создаем новое: в новых сервисах, почтоматах, в новых отделениях и т.д,

– рассказал Смелянский.

Новый логотип / скриншот из видео Укрпочты

В "Укрпочте" отмечают, что изменения брендинга традиционно происходили в ключевые моменты развития компании и страны, сообщили в компании.

В 1992 году почтовый рожок символизировал становление национальной почтовой службы.

В 2009-м летучий конверт отражал стремление к скорости и модернизации.

В 2017 году сочетание рожка и "пина" закрепило принцип "Укрпочта есть везде".

Обновление 2026 года сосредоточено на смыслах всего украинского и родного, что, по словам компании, особенно актуально в условиях войны.

Новые шрифты базируются на образах украинских почтовых марок разных исторических периодов – от эпохи УНР до восстановления независимости Украины. В них использованы мотивы "шаговок" УНР, марок времен Гетманата Павла Скоропадского и работ Георгия Нарбута.