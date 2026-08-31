Укрпочта готовит неожиданную услугу для украинцев за рубежом: что изменится с 1 сентября

"Укрпочта" присоединится к обновленному государственному сервису "Брак онлайн 2.0". Компания будет доставлять свидетельства о браке украинцам, которые заключили брак дистанционно через приложение "Дия", за границу.

Когда начнет действовать услуга доставки свидетельств

Новая возможность будет доступна в рамках обновления сервиса"Брак онлайн 2.0", сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

По его словам, к новому формату присоединились "Укрпочта", "Дия", Министерство цифровой трансформации и Министерство юстиции Украины. Речь идет о доставке свидетельств о браке за пределы Украины.

Первую страну, в которую мы начнем доставлять свидетельства о браке уже в сентябре, пока оставим в секрете,

– отметил генеральный директор.

Как будет работать новая услуга

После онлайн-церемонии бракосочетания через приложение "Дия" Укрпочта будет заниматься доставкой бумажных свидетельств о браке. Таким образом, украинцам не придется возвращаться в Украину только для того, чтобы получить документ.

В компании отметили, что сервис "Брак онлайн" работает в Украине уже два года: в 2026 году 40% всех браков в стране было зарегистрировано в электронной форме. После запуска международной доставки весь процесс – от подачи заявления до получения свидетельства – можно будет пройти дистанционно:

подать заявление;

провести видеоцеремонию;

официально зарегистрировать брак;

получить свидетельство за рубежом.

Укрпочта будет доставлять документы в 48 стран

На первом этапе сервис охватит 48 стран Европы и мира. По словам Смилянского, это примерно четверть всех государств мира. В то же время он отметил, что доставка не будет осуществляться в Россию и Беларусь.

После запуска первого международного направления в сентябре Укрпочта планирует постепенно расширять географию сервиса. Всего предусмотрено три этапа, по завершении которых доставка должна охватить все 48 заявленных стран.

Информацию о перечнее направлений, сроках и стоимости доставки будем публиковать по мере запуска каждого из них,

– добавил глава компании.

Напомним, что благодаря цифровым сервисам процедура регистрации брака стала полностью онлайн и не требует личного присутствия в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния.

Для защитников и защитниц Украины предусмотрен приоритетный доступ к услуге. Они проходят идентификацию через приложение "Армия плюс", получают быстрый доступ к сервису в приложении "Дія" и могут выбрать специальные приоритетные временные слоты для регистрации.