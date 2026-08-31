Коли запрацює доставка свідоцтв

Нова можливість діятиме в межах оновлення сервісу "Шлюб онлайн 2.0", повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, до нового формату долучилися Укрпошта, Дія, Міністерство цифрової трансформації та Міністерство юстиції України. Йдеться про доставку свідоцтв про шлюб за межі України.

Першу країну, до якої ми почнемо доставляти свідоцтва про шлюб уже у вересні, поки залишимо сюрпризом,

– зауважив гендиректор.

Як працюватиме нова послуга

Після онлайн-церемонії одруження через застосунок Дія Укрпошта займатиметься доставкою паперових свідоцтв про шлюб. Таким чином, українцям не доведеться повертатися в Україну лише для того, щоб отримати документ.

У компанії зазначили, що сервіс "Шлюб онлайн" працює в Україні вже два роки: у 2026 році 40% усіх шлюбів у країні було зареєстровано в електронній формі. Після запуску міжнародної доставки весь процес – від подання заяви до отримання свідоцтва – можна буде пройти дистанційно:

подати заяву;

провести відеоцеремонію;

офіційно зареєструвати шлюб;

отримати свідоцтво за кордоном.

Укрпошта доставлятиме документи у 48 країн

На першому етапі сервіс охопить 48 країн Європи та світу. За словами Смілянського, це приблизно чверть усіх держав світу. Водночас він зазначив, що доставка не здійснюватиметься до Росії та Білорусі.

Після запуску першого міжнародного напрямку у вересні Укрпошта планує поступово розширювати географію сервісу. Загалом передбачено три етапи, після яких доставка має охопити всі 48 заявлених країн.

Інформацію про перелік напрямків, строки й вартість доставки оприлюднюватимемо в міру запуску кожного з них,

– додав очільник компанії.

Нагадаємо, що завдяки цифровим сервісам процедура реєстрації шлюбу стала повністю онлайн і не потребує особистої присутності у відділі державної реєстрації актів цивільного стану.

Для захисників і захисниць України передбачений пріоритетний доступ до послуги. Вони проходять ідентифікацію через застосунок "Армія плюс", отримують швидкий доступ до сервісу в Дії та можуть обрати спеціальні пріоритетні часові слоти для реєстрації.