Будут ли выдавать посылки во время "желтой" тревоги: в Укрпочте сделали важное заявление

Новая система классификации воздушных тревог пока не изменила привычный порядок работы отделений Укрпочты. Поэтому вопрос о том, можно ли забрать посылку во время "желтой" тревоги, в настоящее время регулируется действующими правилами безопасности компании.

Выдают ли посылки во время "желтой" тревоги

В Укрпочте отмечают, что новая система воздушных тревог пока не привела к изменению графиков работы отделений, пишет "РБК-Украина".

Почтовые отделения продолжают работать по ранее установленным графикам и предоставляют клиентам почтовые, финансовые и социальные услуги.

В то же время во время любой угрозы в Укрпочте призывают в первую очередь заботиться о безопасности и не игнорировать рекомендации по укрытию. Это касается как сотрудников почтовой сети, так и клиентов, находящихся в отделении.

Могут ли правила еще измениться

Сейчас "Укрпочта" совместно с правительством работает над практическим применением новых правил с учетом специфики работы отделений. Особое внимание уделяется прифронтовым территориям, где ситуация с безопасностью может существенно отличаться от других регионов.

О возможных изменениях в работе отделений компания сообщит отдельно,

– подытожили в пресс-службе.

Новая система угроз: что означают желтая и красная тревога

Недавно Кабинет Министров Украины постановлением ввел дифференцированную систему воздушных тревог. Теперь их делят на два уровня опасности:

Красный уровень объявляется в случае ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозы. Желтый уровень устанавливается в случае дронной угрозы.

К слову, McDonald's также принял решение о работе во время тревог. В компании решили не менять действующий порядок.

В McDonald's подчеркнули, что безопасность сотрудников и клиентов остается приоритетом и главным условием работы ресторанов.