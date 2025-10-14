Укрпочта подписала соглашение с украинской компанией Modern Expo на поставку собственных почтоматов. Первые 100 единиц планируют установить уже в этом году.

Где и когда появятся почтоматы от "Укрпочты"?

В частности, 70 почтоматов появятся в Киеве и 30 – в Одессе, об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты", передает 24 Канал.

Новые почтоматы позволят не только получать посылки, но и и отправлять письма, постепенно заменяя привычные почтовые ящики.

Пользоваться ими можно будет через мобильное приложение "Укрпочта 2.0" или вводя PIN-код на клавиатуре с металлическими кнопками,

– говорится в сообщении.

Как будут работать почтоматы?

Почтоматы будут работать автономно, без подключения к электричеству и связи, и будут отвечать повышенным стандартам безопасности: защита от воды, пыли и механических повреждений обеспечит их работу при любых погодных условиях.

По словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского, после установки первых 100 почтоматов компания получит обратную связь от пользователей и постепенно будет расширять сеть по всей Украине.

Первые 100 почтоматов планируем установить уже до Нового года. Далее получим вашу обратную связь и будем масштабировать их на всю страну,

– сообщил он, добавив, что компания вскоре готовит новые приятные сюрпризы для пользователей.

Смелянский также отметил, что запуск почтоматов стал возможным после более года борьбы за прозрачную закупку качественных украинских устройств, адаптированных к условиям военного времени и различных предпочтений клиентов.

