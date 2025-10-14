Укрпошта підписала угоду з українською компанією Modern Expo на постачання власних поштоматів. Перші 100 одиниць планують встановити вже цього року.

Де і коли з'являться поштомати від "Укрпошти"?

Зокрема, 70 поштоматів з'явться у Києві та 30 – в Одесі, про це повідомила пресслужба "Укрпошти", передає 24 Канал.

Нові поштомати дозволятимуть не лише отримувати посилки, а й надсилати листи, поступово замінюючи звичні поштові скриньки.

Користуватися ними можна буде через мобільний застосунок "Укрпошта 2.0" або вводячи PIN-код на клавіатурі з металевими кнопками,

– ідеться у повідомленні.

Як працюватимуть поштомати?

Поштомати працюватимуть автономно, без підключення до електрики та зв'язку, і відповідатимуть підвищеним стандартам безпеки: захист від води, пилу та механічних пошкоджень забезпечить їхню роботу за будь-яких погодних умов.

За словами гендиректора "Укрпошли" Ігоря Смілянського, після встановлення перших 100 поштоматів компанія отримає зворотний зв'язок від користувачів і поступово розширюватиме мережу по всій Україні.

Перші 100 поштоматів плануємо встановити вже до Нового року. Далі отримаємо ваш зворотний зв'язок і масштабуватимемо їх на всю країну,

– повідомив він, додавши, що компанія невдовзі готує нові приємні сюрпризи для користувачів.

Смілянський також зауважив, що запуск поштоматів став можливим після понад року боротьби за прозору закупівлю якісних українських пристроїв, адаптованих до умов воєнного часу та різних вподобань клієнтів.

