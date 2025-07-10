"Укрзализныця" сократит четверть штата – кого коснутся увольнения

До конца 2025 года "Укрзализныця" планирует уменьшить не менее 25% административно-управленческого персонала. Часть офисных работников приглашают работать "на рельсах", где не хватает людей.

Кто попадет под сокращение

Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал генеральный директор компании Александр Перцовский, передает 24 Канал. Сокращение является частью масштабной программы оптимизации "Железная эффективность". В рамках инициативы планируют ликвидировать более 500 должностей, преимущественно в офисных и управленческих структурах.

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Перцовский отметил, что в компании избыток управленческих уровней и дублирование функций. Цифровизация отдельных процессов также сделала часть административных подразделений менее необходимыми. Именно эти отделы стали первыми в списке сокращений.

Внимание. По данным источников в среднем менеджменте УЗ, в некоторых сервисных департаментах центрального офиса численность уменьшат наполовину.

УЗ реформирует штат на фоне убытков

Зато работникам офисов предлагают переходить на позиции, связанные с непосредственной работой на железной дороге. В частности, проводников, машинистов и ремонтников. Дефицит в этих профессиях оценивается в 20%.

В прошлом году компанию покинули более 9 тысяч работников, это самый большой показатель среди украинских предприятий. Причиной кадровой оптимизации является финансовое давление.

Расходы на персонал составляют более половины всех расходов "Укрзализныци". В 2023 году они выросли почти на 14% и достигли 51,8 миллиардов гривен, что превысило темпы роста доходов.

В 2024 году доход компании вырос лишь на 11% – до 104,1 миллиардов гривен, при этом вместо прибыли компания зафиксировала 2,75 миллиардов гривен убытков (для сравнения: в 2023 году была прибыль 4,9 миллиардов гривен).

В первом квартале 2025-го выручка сократилась на 22%, а убытки достигли 6,7 миллиардов гривен. Среди ключевых причин ухудшения финансового состояния – резкое падение объемов грузовых перевозок, которые остаются основным источником доходов компании.