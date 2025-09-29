В ночь на 28 сентября российские ударные дроны атаковали Одесскую область, в результате чего были уничтожены ключевые объекты винного завода Akkerman Distillery.

Последствия атаки есть ли пострадавшие?

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует 24 Канал. По его словам, несмотря на эффективную работу украинской ПВО, дроны поразили гражданскую инфраструктуру.

Смотрите также Россия продолжает террор "Шахедами": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Разрушен цех разлива и склад продукции предприятия. С территории завода вовремя эвакуировали 50 работников. Кроме того, получил повреждения и частный жилой дом – пострадали крыша и окна.

Под атакой производство Aznauri?

В компании Akkerman Distillery подтвердили, что под обстрел попал именно тот объект, где изготавливали коньяк Aznauri, который поставляется на украинский рынок. В результате атаки разрушены производственные мощности и склады готовой продукции.

"Это серьезный удар как для нашей команды, так и для всей отрасли", – говорится в официальном заявлении предприятия на Facebook.

Продукция исчезнет с полок?

Несмотря на потери, на складах остались сформированы запасы продукции, которую можно найти в торговых сетях. В компании заверили, что уже работают над восстановлением производства и обещают вернуться к работе еще сильнее.

Что известно об атаке?

В ночь на 28 сентября российские беспилотники совершили атаку на Одесскую область.

По данным ОВА, обломки БПЛА упали в Одесском районе – повреждена крыша и остекление жилого дома, частично разрушен забор, а также в трех припаркованных грузовиках выбиты окна.

В Раздельнянском районе также зафиксировали падение беспилотников на открытую территорию – без возгорания или существенных последствий. Погибших или раненых в результате атаки нет.

Заметьте. В последние месяцы Россия усилила атаки на экономические объекты, имеющие значение для внутреннего рынка и экспорта. Такие удары имеют целью дестабилизацию экономики, срыв поставок и психологическое давление на гражданское население.