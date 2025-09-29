У ніч на 28 вересня російські ударні дрони атакували Одеську область, внаслідок чого було знищено два об'єкти винного заводу Akkerman Distillery.

Наслідки атаки чи є постраждалі?

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує 24 Канал. За його словами, попри ефективну роботу української ППО, дрони вразили цивільну інфраструктуру.

Зруйновано цех розливу та склад продукції підприємства. З території заводу вчасно евакуювали 50 працівників. Окрім того, зазнав пошкоджень і приватний житловий будинок – постраждали дах та вікна.

Під атакою виробництво Aznauri?

У компанії Akkerman Distillery підтвердили, що під обстріл потрапив саме той об'єкт, де виготовляли коньяк Aznauri, який постачається на український ринок. Внаслідок атаки зруйновано виробничі потужності та склади готової продукції.

"Це серйозний удар як для нашої команди, так і для всієї галузі", – йдеться в офіційній заяві підприємства на Facebook.

Продукція зникне з полиць?

Попри втрати, на складах залишились сформовані запаси продукції, яку можна знайти в торговельних мережах. У компанії запевнили, що вже працюють над відновленням виробництва та обіцяють повернутись до роботи ще сильнішими.

Що відомо про атаку?

У ніч проти 28 вересня російські безпілотники здійснили атаку на Одеську область.

За даними ОВА, уламки БПЛА впали в Одеському районі – пошкоджено дах і скління житлового будинку, частково зруйнований паркан, а також у трьох припаркованих вантажівках вибито вікна.

У Роздільнянському районі також зафіксували падіння безпілотників на відкриту територію – без займання чи суттєвих наслідків. Загиблих чи поранених внаслідок атаки немає.

Зауважте. Останніми місяцями Росія посилила атаки на економічні об'єкти, що мають значення для внутрішнього ринку та експорту. Такі удари мають на меті дестабілізацію економіки, зрив поставок та психологічний тиск на цивільне населення.