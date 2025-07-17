Блокировка украинцев на Upwork: Минцифра вмешалась в скандал

Министерство цифровой трансформации направило официальное обращение к CEO платформы Upwork Хайден Браун из-за многочисленных жалоб от украинских пользователей.

Что известно о блокировке аккаунтов?

По данным ведомства, фрилансеры из Украины сообщают о блокировке аккаунтов даже после успешной верификации, без возможности подать апелляцию, передает 24 Канал.

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Как на это реагирует Минцифра?

В Минцифре отметили, что Upwork является одной из ведущих мировых платформ для удаленной работы, а для многих украинцев – это критически важный источник дохода во время войны.

"Мы призвали руководство платформы пересмотреть политику проверки пользователей и тщательно рассмотреть каждый кейс. Ожидаем оперативного ответа и разрешения ситуации", - говорится в сообщении министерства.

Какие причины блокировки Upwork?

Основные причины блокировок – автоматические фильтры и технические ошибки. В частности, Upwork ограничивает доступ для аккаунтов, зарегистрированных в Крыму, на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запорожья – даже если сами пользователи уже давно живут на подконтрольной территории Украины.

Ситуацию осложняют сбои в GPS и работа украинских систем радиоэлектронной борьбы во время воздушных тревог, ведь из-за этого платформа может ошибочно определять украинский IP-адрес как российский или белорусский, что автоматически приводит к блокировке.

Более того, фрилансеры получают отказ в восстановлении аккаунта даже после предоставления полного пакета документов – с формулировкой "недостаточно информации", без объяснений или возможности апелляции.